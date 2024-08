Pérdidas por fraudes en la banca se triplican en el primer semestre y llegan a US$ 200 millones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las pérdidas por riesgos operacionales en la banca relacionadas con fraudes externos se mantienen al alza, pese a los ajustes realizados a la ley a inicios de año.

De acuerdo con las últimas cifras publicadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), las pérdidas netas de la industria llegaron a US$ 200 millones al término del primer semestre de 2024, anotando un incremento de 259% con respecto al mismo período de 2023.

La cifra se desglosa en US$ 238 millones de pérdidas brutas al sexto mes del año, mientras que las recuperaciones por este concepto alcanzaron los US$ 38 millones, cubriendo el 15,8% de los fraudes del sector.

En términos netos, BancoEstado fue la institución que registró el mayor monto de pérdidas por fraudes externos, alcanzando US$ 163 millones, una cifra 560% mayor que en el mismo período de hace un año. La compañía estatal logró cubrir 1% de los montos afectados.

La segunda cifra más alta la anotó el Bci, con pérdidas netas de US$ 6,4 millones, un 85,5% más que en el mismo lapso del año pasado.

Banco de Chile ocupó el tercer puesto, con pérdidas de US$ 6,2 millones. La entidad controlada por el grupo Luksic y Citibank registró US$ 14,5 millones de mermas brutas, pero logró recuperar US$ 8,3 millones. Con esto, marcó una disminución neta de 5,9% respecto a 2023.

Muy cerca se posicionó Banco Falabella, que registró una baja respecto al sexto mes de 2023, pues de los US$ 9,9 millones de pérdidas logró recuperar $ 3,7 millones, cubriendo casi el 38% de los montos afectados. Con esto, registró un retroceso de 12% en comparación con el año anterior.Alzas en Santander

Aunque Banco Santander Chile no se encuentra entre las primeras instituciones con mayores mermas por este concepto, sus cifras destacan por el alza que registró en comparación con el año pasado.

Durante los primeros seis meses de 2024, la variación interanual neta de Santander fue de 415%, en comparación con el mismo período de 2023. Esto, con un registro de US$ 5,5 millones de pérdidas netas, frente a poco más de US$ 1 millón que alcanzó en junio del año pasado.

En términos brutos, la merma fue de US$ 20,7 millones, con lo que implicó recuperó US$ 15,1 millones, cubriendo el 73,08% del total.

Cambios en la regulación

El gerente general de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), Luis Opazo, sostuvo que “las crecientes pérdidas por fraudes externos son el reflejo de la ley que comenzó a operar el 2020, con un estándar probatorio de culpa grave o dolo, que se aparta de nuestro ordenamiento jurídico, así como de la experiencia en otros países, lo cual en definitiva llevó a la generación de los denominados auto fraudes”.

Esta situación, generó pérdidas “a niveles que ponen en riesgo la viabilidad del desarrollo de los medios de pagos”, dijo.

Opazo añadió que por esto se introdujeron cambios a la ley, y que parte de estos rigen desde mediados de este año, “y serán complementados con la normativa que debe dictar la CMF en este tema”.

Entre los cambios a la ley se destaca la modificación de los plazos de reembolso para una transacción que se desconoce, y, además, se creó un nuevo procedimiento de suspensión, cualquiera sea el monto reclamado.