¿Qué dijeron Cencosud, Falabella, Bci y Telefónica sobre el plan de tarifas de Transbank?

El nuevo plan de tarifas que propuso Transbank y que está en proceso de consulta ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) no sólo reveló una discrepancia entre la Fiscalía Nacional Económica (FNE) con el Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), sino que además, dio cuenta sobre cómo otros grandes actores del mercado están viendo los cambios en la industria de medios de pago.

Cencosud mostró su preocupación respecto del nuevo esquema tarifario, ya que habría “un incremento en la tarifa del margen adquirente para las transacciones realizadas con tarjeta de débito que presenten un ticket promedio superior a $ 25.000”.

La compañía explicó que esta alza se debía ​​a "la inclusión del componente porcentual en el sistema, resultando una tarifa más elevada a medida que el valor promedio de las transacciones aumenta”.

De acuerdo a las estimaciones de la firma, los valores propuestos por Transbank en una primera etapa “podrían implicar cobros a los comercios mayores a los actuales”.

Los rangos que generan inquietud en Cencosud son para los tickets superiores a $ 30 mil con tarjeta de débito y de $ 70 mil con tarjeta de crédito.

La postura de Falabella

El grupo Falabella -a través de Falabella Retail, Sodimac y Tottus- planteó al TDLC que, a la fecha del inicio del proceso de consulta, no se ha verificado el cumplimiento de las condiciones que estableció la Corte Suprema, que eran una modificación sustancial a la baja de las tasas de intercambio y de los costos de marca; la plena interoperabilidad entre todos los actores del mercado; y que se verifiquen estos elementos. Falabella consideró que la consulta “no se ajusta a la normativa de libre competencia”.

En lo que respecta a la liberalización de las tarifas de Transbank, a contar de octubre de 2024, fecha en la que estará operando una nueva baja de las tasas de intercambio, Falabella se opuso ya que, a su juicio, serían inciertos los efectos que podrían haber en la industria de medios de pago. Por ello, sostuvo que corresponde hacer un análisis de la situación para que se determine eso.

Sobre las tarifas mixtas, con una base en UF, que pretende llevar a cabo Transbank, Falabella reprochó la idea, puesto que el “sistema tarifario no puede estar construido sobre valores máximos, sino fijos, para ser no discriminatorios”.

“El sistema tarifario carece de razonabilidad en cuanto participa del monto de la transacción supuestamente para cubrir el saldo faltante de su costo económico, tomando como referencia los actuales ticket promedio de transacciones con tarjetas de crédito, débito y prepago”, profundizó.

Para Falabella, el nuevo sistema tarifario propuesto “hace más costosa la adquisición de bienes y servicios en un segmento muy relevante de los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, al participar del monto de la transacción vía un porcentaje de la misma”.

Falabella además propuso al TDLC que se levanten las medidas de autorregulación de Transbank una vez que se compruebe que la compañía tenga un umbral de participación en el mercado de los servicios de adquirencia por debajo de un 55%. Actualmente, es de cerca de 80%.

La opinión de Telefónica

Telefónica recordó que “es indispensable para posibilitar la existencia de competencia efectiva en el mercado de la adquirencia en un modelo de cuatro partes”.

La compañía sostuvo ante el Tribunal que “no es efectivo que las rebajas en las tasas de intercambio que han ocurrido con ocasión de la fijación por el regulador de sus límites máximos hayan sido o vaya a ser en el mediano plazo de la magnitud exigida por la Corte”.

Telefónica aprovechó de criticar los límites zanjados por el Comité Técnico a las tasas: “Ordenó una modificación a la baja bastante menor a la necesaria para acercarnos a los niveles de países de la OCDE”, sostuvo.

Telefónica añadió que tampoco se ha producido alguna rebaja en los costos de marca. Incluso, afirmó que “todo lo contrario, estos cobros han tenido un alza durante el último año”.

Las estimaciones de la firma de telecomunicaciones es que las nuevas tarifas que pretende aplicar Transbank resultarían más gravosas que las que actualmente paga.

Las inquietudes de Bci

Bci también se hizo presente en el proceso y sus opiniones se concentraron sobre la interoperabilidad del sistema de medios de pago. Por ello, Bci Pagos advirtió la existencia de ciertos problemas de competencia asociados a transacciones no presenciales.

Uno de ellos serían los protocolos de seguridad 3DS, mecanismo que permite proteger transacciones de comercio electrónico por medio de un nivel adicional de verificación de identidad antes de proceder a la autorización de una transacción realizada con tarjetas.

Los nuevos entrantes al mercado de adquirencia deben implementar este protocolo que involucra introducir todos los datos de la tarjeta al realizar la transacción, incluyendo el código CVV. Esto no ocurre con Webpay de Transbank.

Así, en Bci Pagos hay tres razones que dificultan la implementación del protocolo 3DS. El primero, un cambio en la experiencia del usuario: “Existe una desconfianza de los usuarios en el uso de nuevos sistemas de autenticación que introducen innovaciones al ecosistema de medios de pago”, aseguró la empresa.

El segundo de ellos es que hay tarjetas que no tienen código CVV y generan inconvenientes. Y la tercera, los emisores no están preparados al no tener el scoring o calificación de riesgo de clientes y servicios correctamente configurados para la operación, situación que aumenta el riesgo de contracargos o fraude asociado.

Así, comentaron que “las asimetrías con la solución de Transbank persisten y es evidente que no es posible competir con una solución basada en la relación de larga data de Transbank con sus accionistas o en su calidad de sociedad de apoyo al giro, y sin duda, en su calidad de monopolio por largos años”.