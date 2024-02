¿Cuáles son las “siete magníficas” de Wall Street y por qué habría riesgo de concentración en el mercado?

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El 9 de febrero, el S&P 500 de Wall Street superó los 5.000 puntos por primera vez en la historia.

Detrás del récord, se encuentra una importante y concentrada fuerza motriz: las denominadas “siete magníficas”, es decir, las acciones tecnológicas de alta capitalización que hoy dominan el mayor mercado del mundo.

El término de “siete magníficas” fue acuñado el año pasado por el analista de Bank of America, Michael Harnett, a objeto de agrupar a las compañías más importantes del sector: Alphabet (matriz de Google), Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia, y Tesla.

El rally de este grupo de papeles se vio principalmente impulsado por el apetito del mercado en torno a la inteligencia artificial (IA).

En números, la acción de diseñadora de chips Nvidia lidera el grupo, ya que creció un 407% en la bolsa desde enero de 2023 al cierre de esta edición.

En lo que va de 2024, la firma sube más de un 40%, alza que la llevó a alcanzar los US$ 1,80 billones (millones de millones) en capitalización bursátil, superando a Amazon y ubicándose como la cuarta compañía más valiosa del mercado, después de Alphabet (US$ 1,82 billón), Apple (US$ 2,84 billones) y Microsoft (US$ 3,1 billones).

En rendimiento, le sigue Meta, con un alza de 276% desde enero de 2023 al cierre de esta nota. Para 2024, buscará continuar con el impulso de la IA, invirtiendo entre US$ 30 mil millones y US$ 37 mil millones.

La lista por rendimiento desde enero de 2023 la completan Amazon (97%), Tesla (72%), Microsoft (71%), Alphabet (62%) y Apple (46%).

Los riesgos

Sin embargo, las alzas de las “siete magníficas” no se condicen con la realidad del resto del S&P 500, porque la capitalización bursátil de estas acciones creció mucho más rápido que la de los otros 493 títulos del selectivo.

Según el estratega de Deutsche Bank, Jim Reid, el índice se encuentra en su punto de mayor concentración del último siglo, nivel no visto desde la crisis de 1929, indicó en una nota a sus clientes.

Los agentes locales también están atentos. “Las ‘siete magnificas’ pesan el 29,32% del S&P, lo que es una concentración muy alta para un índice que está compuesto por 500 acciones, ponderadas esencialmente por su capitalización bursátil”, advirtió el socio de DVA, Fernando Gómez.

“El ‘event risk’, es decir, que algo le pase a alguna de ellas, empieza a subir mucho, y mis retornos empiezan a depender cada vez más de estas compañías, algo que claramente hemos vivido desde la recuperación desde octubre de 2022”, apuntó.

“Esta es la señal más clara y alarmante de que el mercado posiblemente esté entrando en una burbuja económica impulsada por las industrias tecnológicas”, alertó el analista de mercados de XTB Latam, Gonzalo Muñoz.

“Genera una dependencia desproporcionada del sector tecnológico”, añadió.

“Hasta ahora hemos visto la parte buena de esta concentración ya que estás acciones han subido mucho, pero puede ser muy duro en un mercado a la baja”, sostuvo Gómez.