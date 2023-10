¿Cuánto ganan los CEO de los family offices a nivel mundial?

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Como un desafío desde los inicios de los family offices catalogaron en KPMG y Agreus Group las remuneraciones de los altos ejecutivos.

Desde la auditora y la firma de gestión patrimonial lanzaron su reciente estudio “The 2023 Global Family Office Compensation Benchmark Report”, que perfiló a través de una encuesta a los profesionales que se desempeñan en 625 family offices de gran parte del mundo.

Dentro de los puestos ejecutivos, los CEO se posicionan como una de las posiciones más importantes al interior de las oficinas, encargados tanto de preservar y hacer crecer los patrimonios, como de conectar con las familias y sus necesidades.

En Estados Unidos, donde se asientan operaciones de distintos family offices de origen chileno como Aysen Corp -el brazo de inversiones internacionales de Andrónico Luksic- y Drake, de Nicolás Ibáñez, el salario percibido por la mayoría de los CEO es el más alto de las regiones y mercados analizados.

Concretamente, el 17% percibe entre US$ 264 mil y US$ 330 mil anuales, dentro de los cuales en su mayoría reciben una bonificación adicional de entre 21% y 30% de su salario anual.

El 87% son hombres, predominantemente de entre 50 a 59 años. Mientras que solo el 10% pertenecen a la familia, el menor registro en esta categoría de los family offices de las regiones encuestadas.

Por su parte, los salarios para directores, se ubican en su mayoría entre los US$ 330 mil y US$ 396 mil al año.

A nivel regional, el 16% de los CEO de family offices en Norteamérica y Centroamérica -el estudio excluye a Sudamérica- suelen recibir una remuneración de entre US$ 198 mil y US$ 264 mil anuales. Además, la mayoría recibe una bonificación adicional del 21% al 30% de su sueldo al año.

En tanto, gran parte de los directores de las oficinas en la región reciben un sueldo de entre US$ 264 mil y US$ 330 mil anuales.

En el continente americano, quienes ocupan este cargo son en un 80% del total hombres, y suelen tener entre 55 y 59 años, siguiendo la tendencia de ser externos a la familia: solo el 22% son miembros del grupo familiar fundador del family office.

Por su parte, los CEO de family offices europeos aparecen como los más jóvenes de occidente con un 56% de los encuestados comprendidos entre los 45 y 54 años, con un salario de la mayoría entre US$ 209 mil y US$ 279 mil anuales.

Pero a nivel global, según el estudio, los más jóvenes están en Asia, donde el 54% de los CEO encuestados tiene entre 35 y 44 años, y con el 85% de los sondeados percibiendo salarios de entre US$ 115 mil y US$ 366 mil.

Estructuras y costos

El estudio también midió los tamaños de los equipos. Así, un 29% de los family offices de Norteamérica y Centroamérica encuestados poseen más de 20 empleados, otro 29% menos de cinco trabajadores y un 25% entre cinco y nueve colaboradores. De estos, la mayoría (60%) lleva más de 10 años en la firma.

En cuanto a costos de operación, para un 41% este ítem representa un cargo de entre 0,1% y 0,5% del patrimonio gestionado por la firma.

A pesar de que la estructura de las oficinas ocupa un lugar cada vez más destacado en la agenda, la mitad de los family offices sondeados “aún no se toman en serio la gobernanza”, advirtió el estudio: un 52% carece de directorios, el 40% no tiene comité de inversiones, el 42% no tiene una estructura de gobierno formalizada y el 48% no cuenta con un plan de sucesión.