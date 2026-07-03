Dólar abre a la baja mientras la divisa cede algo más de terreno en el plano global con EEUU cerrado por feriado
El tipo de cambio chileno intentó caer este jueves, en línea con las fuertes ventas internacionales de dólares que siguieron al reporte de empleo no agrícola de junio en EEUU, pero al final el descenso terminó desvaneciéndose por completo.
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El precio del dólar en Chile empezó a la baja la sesión de este viernes. Los inversionistas siguen masticando el último reporte de nóminas no agrícolas de Estados Unidos, con la ausencia de la primera economía global, que se tomó el día libre por sus 250 años de independencia.
La divisa caía $ 2,9 hasta los $ 923,6 en los primeros negocios, según los datos de Bloomberg, mientras a nivel externo, el dollar index retrocedía 0,1% a 100,8 puntos y el cobre Comex subía 0,8% a US$ 6,22 por libra.
Se espera que los flujos sean más bien débiles, con los mercados estadounidenses cerrados por el Día de la Independencia. Si bien este feriado cae 4 de julio, se está observando un día antes, ya que este año correspondió a un sábado.
Diferenciales de tasas
Mientras Chile encadena cinco meses de contracción de la actividad económica y con un desempleo en máximos de cinco años, la presión para que el Banco Central reduzca las tasas de interés ha impedido que el peso chileno se revalorice.
Los agentes extranjeros acumulan seis jornadas consecutivas reforzando su apuesta contra el peso en el mercado derivado local, posición que ha crecido en US$ 3.800 millones en ese lapso, para alcanzar un monto vigente sobre los US$ 14.400 millones netos, el más agresivo sobre el peso desde fines de 2020, según datos del Banco Central al miércoles.
Así, el tipo de cambio intentó caer este jueves, en línea con las fuertes ventas internacionales de dólares que siguieron al reporte de empleo no agrícola de junio en EEUU, pero al final el descenso terminó desvaneciéndose por completo.
El informe de empleo destacó por una débil creación de nóminas -la mitad de lo pronosticado-, así como por la caída de la tasa de participación a mínimos de cinco años, o bien de cinco décadas si se excluye la era Covid.
Si bien estas señales de debilidad calmaron las apuestas del mercado a próximas subidas de tasas de la Reserva Federal, los operadores de todas formas no dejaron de descontar que se produciría un ajuste en ese sentido antes del cierre de año.
El próximo lunes se publicará en EEUU el índice ISM de servicios, sector que representa aproximadamente tres cuartos de la economía estadounidense. Se espera ver una caída marginal hasta los 54,1 puntos, y así el indicador estaría acumulando dos años de forma ininterrumpida en zona de expansión (sobre los 50 puntos).
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