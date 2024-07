Dólar retiene sus máximos al inicio de la tarde, pendiente de las decisiones de la Fed y del Banco Central

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El dólar apenas se movía en este último martes de julio, mientras comienzan las reuniones de la Reserva Federal de Estados Unidos y del Banco Central de Chile, en un contexto donde los grandes inversionistas extranjeros se han posicionado rápidamente en contra del peso chileno.

La paridad local se cotizaba sin cambios relevantes a $ 956,1 al inicio de la tarde, de acuerdo con los datos de Bloomberg. También planos se encontraban el cobre, negociándose a US$ 4,09 la libra en Nueva York, y el dollar index, un indicador del dólar global.

Contexto monetario

Tanto la Fed como el Banco Central empezaron este martes sus respectivas reuniones de dos días. "La atención de los mercados sigue puesta en la decisión de la Fed de mañana, donde no esperan movimientos de tasa, pero sí señales que contribuyan a reducir la incertidumbre sobre próximos recortes", publicó Bci Estudios en su reporte diario.

El apetito por riesgo se ha ido fortaleciendo a medida que avanza la sesión -el dollar index borró su alza y el cobre su caída de la mañana-, mientras crece la apuesta a que este mismo año la Fed podría ir más allá de los ya descontados dos recortes de 25 pb, pese a algunas reciente sorpresas al alza en datos de empleo.

En cuanto al ente rector nacional, las opiniones están divididas. Una reciente encuesta mostró que los operadores esperan ver una TPM sin cambios, decisión que recomienda el Grupo de Política Monetaria. Pero el sondeo de Bloomberg apunta a un recorte de 25 pb.

El rally que ayer dejó al tipo de cambio en máximos de tres meses es alimentado además por el agresivo posicionamiento de los grandes institucionales extranjeros. Al cierre de la semana pasada, los no residentes mantuvieron una posición neta de US$ 6.700 millones contra el peso, apuesta que sólo en julio ha sumado US$ 2.600 millones, concentrados en las últimas dos semanas.