Dólar abre a la baja por recuperación del cobre pero con inversionistas atentos a Medio Oriente

El dólar abrió el lunes a la baja tras los máximos del año que marcó el viernes, favorecido por un repunte en el precio del cobre impulsado por la reducción de las existencias y los riesgos de suministro, aunque la incertidumbre sobre las perspectivas de la demanda limitaba las subidas e inversionistas cautelosos seguían atentos a las señales sobre la dirección del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

En los primeros negocios, el dólar cotizaba a $ 934,38, con una caída de $ 3,94 desde el cierre del viernes, según las cotizaciones de Bloomberg. El dollar index subía 0,1%, mientras que el futuro referencial del cobre Comex avanzaba 0,8%, a US$ 6,31 por libra.

"El dólar peso inicia la semana con una leve presión bajista respecto del cierre del viernes. El principal soporte para el peso chileno proviene del cobre, que avanza un 0,72% en la Bolsa de Londres, retomando su tendencia alcista y entregando respaldo adicional a la moneda local. A esto se suma una recuperación en los mercados bursátiles internacionales, favoreciendo el apetito por activos de riesgo", dijo Rodrigo Castillo, director general de BeFX.





"En el plano internacional, los inversionistas continúan equilibrando dos fuerzas contrapuestas. Por un lado, persisten las tensiones geopolíticas tras una nueva escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, lo que mantiene al petróleo en niveles elevados y podría dificultar nuevas caídas de la inflación, reduciendo el margen de la Reserva Federal para recortar tasas. Por otro, el mercado comienza a enfocarse nuevamente en los fundamentos económicos y en el inicio de la temporada de resultados corporativos, donde las cifras de grandes compañías tecnológicas y financieras serán claves para definir el ánimo de los inversionistas", agregó.





Tensión en Medio Oriente

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó el lunes que había atacado instalaciones militares estadounidenses en todo Medio Oriente tras otra noche de bombardeos sobre ciudades iraníes, en un conflicto que ha interrumpido el suministro energético y avivado los temores de inflación mundial.



"Creo que los mercados se han acostumbrado un poco más a la gama de riesgos que hay que descontar y, hasta que ocurra algo que pille por sorpresa a los operadores, no vamos a ver una gran volatilidad en Oriente Medio", afirmó Nick Rees, director de investigación macroeconómica de Monex Europe, citado por Reuters.



"Esto mantendrá a los mercados nerviosos. Los mantendrá cautos. Pero creo que, en realidad, estamos volviendo a donde estábamos, no en abril, sino en mayo, cuando la volatilidad se redujo, porque se observaba una falta generalizada de convicción sobre la dirección que tomarían los mercados a continuación", añadió.

El barril de petróleo Brent llegó a superar los US$ 90 al inicio de la sesión en Londres, pero luego se moderó hacia niveles de US$ 88,3.

Apuestas contra el peso





Castillo explicó que en el mercado cambiario local, la posición de inversionistas no residentes continúa siendo un factor relevante. "Las apuestas contra el peso chileno se mantienen en torno a los US$ 16.978 millones, un nivel históricamente elevado que sigue otorgando soporte estructural al dólar, aunque también aumenta la sensibilidad del tipo de cambio frente a cualquier cambio en el escenario internacional", dijo el director general de BeFX.



Agregó que para la jornada, el rango técnico se ubica entre $ 930 y $ 936, "con una resistencia relevante en la parte alta. En caso de quebrar el soporte de $ 930, el mercado podría buscar rápidamente la zona de $ 925, especialmente si el cobre mantiene sus avances y mejora el apetito global por riesgo. Por el contrario, una nueva escalada en el conflicto de Medio Oriente o un fortalecimiento del dólar a nivel internacional podría volver a impulsar al tipo de cambio hacia la parte alta del rango".