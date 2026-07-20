Dólar abre a la baja por recuperación del cobre pero con inversionistas atentos a Medio Oriente
El dollar index subía 0,1%, mientras que el futuro referencial del cobre Comex avanzaba 0,8%, a US$ 6,31 por libra.
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El dólar abrió el lunes a la baja tras los máximos del año que marcó el viernes, favorecido por un repunte en el precio del cobre impulsado por la reducción de las existencias y los riesgos de suministro, aunque la incertidumbre sobre las perspectivas de la demanda limitaba las subidas e inversionistas cautelosos seguían atentos a las señales sobre la dirección del conflicto entre Estados Unidos e Irán.
En los primeros negocios, el dólar cotizaba a $ 934,38, con una caída de $ 3,94 desde el cierre del viernes, según las cotizaciones de Bloomberg. El dollar index subía 0,1%, mientras que el futuro referencial del cobre Comex avanzaba 0,8%, a US$ 6,31 por libra.
Tensión en Medio Oriente
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó el lunes que había atacado instalaciones militares estadounidenses en todo Medio Oriente tras otra noche de bombardeos sobre ciudades iraníes, en un conflicto que ha interrumpido el suministro energético y avivado los temores de inflación mundial.
"Creo que los mercados se han acostumbrado un poco más a la gama de riesgos que hay que descontar y, hasta que ocurra algo que pille por sorpresa a los operadores, no vamos a ver una gran volatilidad en Oriente Medio", afirmó Nick Rees, director de investigación macroeconómica de Monex Europe, citado por Reuters.
"Esto mantendrá a los mercados nerviosos. Los mantendrá cautos. Pero creo que, en realidad, estamos volviendo a donde estábamos, no en abril, sino en mayo, cuando la volatilidad se redujo, porque se observaba una falta generalizada de convicción sobre la dirección que tomarían los mercados a continuación", añadió.
El barril de petróleo Brent llegó a superar los US$ 90 al inicio de la sesión en Londres, pero luego se moderó hacia niveles de US$ 88,3.
Apuestas contra el peso
Agregó que para la jornada, el rango técnico se ubica entre $ 930 y $ 936, "con una resistencia relevante en la parte alta. En caso de quebrar el soporte de $ 930, el mercado podría buscar rápidamente la zona de $ 925, especialmente si el cobre mantiene sus avances y mejora el apetito global por riesgo. Por el contrario, una nueva escalada en el conflicto de Medio Oriente o un fortalecimiento del dólar a nivel internacional podría volver a impulsar al tipo de cambio hacia la parte alta del rango".
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