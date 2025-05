Bitcoin alcanza nuevo máximo histórico sobre US$ 111 mil por mayor demanda de institucionales y apoyo de Trump

El bitcoin superó los US$ 111 mil por primera vez, con los traders cada vez más optimistas sobre las perspectivas de la criptomoneda original en medio de la creciente demanda institucional y el apoyo de la administración de Donald Trump.

El bitcoin subió hasta 3,4% este jueves, alcanzando un récord de US$ 111.980, antes de reducir parcialmente el avance. Las criptomonedas más pequeñas también experimentaron un repunte generalizado, con el ether, en segundo lugar, subiendo en un momento dado alrededor de 7,3%.

Los nuevos máximos se produjeron el mismo día en que el presidente organizaba una cena para los principales poseedores de su propia memecoin $Trump en su club de golf cerca de Washington, un evento que generó críticas de legisladores demócratas y expertos en ética que lo acusan de vender el acceso.

“Estados Unidos domina el mercado de criptomonedas, bitcoins, etc., ¡y vamos a seguir así!”, escribió Trump en Truth Social el jueves por la noche en una publicación donde decía que se dirigía a la cena.

Nuevos máximos históricos

Una ola de optimismo impulsa al bitcoin tras el avance de un proyecto de ley clave sobre criptomonedas estables en el Senado estadounidense, que alimentó la esperanza de una mayor claridad regulatoria para las empresas de activos digitales bajo el gobierno de Trump, quien se declara partidario de las criptomonedas. La creciente demanda de Strategy, de Michael Saylor (que ha acumulado más de US$ 60 mil millones), y una creciente lista de acaparadores de tokens son otro factor clave del repunte.

"Ha sido un proceso lento hacia nuevos máximos históricos", dijo Joshua Lim, codirector global de mercados en FalconX. Las compras por parte de entidades como las compañías de adquisición de propósito especial (SPAC, sigla en inglés) están ayudando a impulsar los precios al alza, dijo Lim.

Strategy, anteriormente conocida como MicroStrategy, presentó el jueves una solicitud para vender hasta US$ 2.100 millones en acciones preferentes con derecho a voto perpetuo de 10% para financiar compras de aún más bitcoins.

Una filial de Cantor Fitzgerald está trabajando con el emisor de stablecoins Tether Holdings y SoftBank Group para lanzar Twenty One Capital, una empresa que emula el modelo de negocio de Strategy. Una filial de Strive Enterprises, cofundada por Vivek Ramaswamy, se está fusionando con Asset Entities, que cotiza en Nasdaq, para formar una empresa de tesorería de bitcoins.

“A diferencia de ciclos anteriores, este repunte no se debe únicamente al impulso”, afirmó Julia Zhou, directora de operaciones de Caladan, creadora de mercados de criptomonedas. “Se sustenta cuantitativamente en dislocaciones medibles y persistentes de la demanda y la oferta”.

El rendimiento superior de los bitcoins en relación con las criptomonedas más pequeñas se está ampliando. Un índice que rastrea las llamadas altcoins ha caído aproximadamente 40% en lo que va de año, mientras que el bitcoin ha subido 18% en lo que va de 2025.

Un grupo de 12 Fondos Cotizados en Bolsa (ETF, sigla en inglés) de bitcoins en EEUU ha atraído fuertes entradas de capital, con inversores que han invertido cerca de US$ 4.200 millones en lo que va de mayo. En los mercados de opciones, los operadores abrieron atractivas posiciones en bitcoins a principios de esta semana, con las opciones de compra de US$ 110 mil, US$ 120 mil y US$ 300 mil, que vencen el 27 de junio, registrando el mayor interés abierto (o número de contratos pendientes) en Deribit, la plataforma de derivados.

Tony Sycamore, analista de mercado de IG, dijo en una nota que el nuevo registro muestra que la pronunciada caída del bitcoin desde su máximo anterior establecido el 20 de enero a menos de US$ 75 mil en abril fue "una corrección dentro de un mercado alcista".

“Se necesita una ruptura sostenida por encima de los US$ 110 mil para desencadenar el siguiente tramo alcista hacia los US$ 125 mil”, agregó.