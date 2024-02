Mauricio Cañas de BTG Pactual: “Me cuesta creer que la bolsa se mantenga transando con un descuento tan significativo”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Pese al buen desempeño (rentó 18%) que tuvo el IPSA -principal indicador bursátil chileno- en 2023, la bolsa local aún presenta un descuento relevante en sus primeros meses del presente ejercicio. De hecho, el ratio Precio-Utilidad (P/U) se ubica en 9,54 veces, lejos de otros índices, como por ejemplo, el S&P 500 estadounidense (20,51 veces).

Para el director de estrategia de BTG Pactual Wealth Management, Mauricio Cañas, este “castigo” es excesivo y aseguró a DF que la bolsa chilena hoy presenta “opciones muy baratas que pueden ser muy lucrativas” en el mediano y largo plazo.

“Me cuesta entender que la bolsa se mantenga tranzando con un descuento tan significativo”, agregó.

- ¿Qué análisis hace de las valorizaciones de la bolsa chilena?

- Las acciones en Chile tienen un "castigo" donde el mercado asume de manera implícita que no habrá más crecimiento real en las utilidades y además, que las tasas de interés de mediano y largo plazo no mostrarán movimientos a la baja.

Sin embargo, con una bolsa que transa por debajo diez veces el ratio precio-utilidad, con tasas de política monetaria que eventualmente se van a recortar de la forma más agresiva, me cuesta creer que la bolsa se mantenga transando con un descuento tan significativo.

Tampoco espero que volvamos a los tiempos de 2019 (previo al estallido social), cuando los múltiplos, eran 50% más arriba de lo actual. Pero creo que hay una opción muy barata (de comprar acciones) que eventualmente puede ser muy lucrativa y es una buena oportunidad que no está siendo mirada por el mercado.

- ¿Cuáles serán los drivers que moverán al mercado en 2024?

- En la parte accionaria serán los resultados corporativos. En Estados Unidos han sido positivos, mejores de lo que el mercado esperaba y se empieza a ver qué empresas están monetizando la tendencia tecnológica de la inteligencia artificial (IA).

En renta fija, creo que la dinámica inflacionaria -en un escenario base a la baja- va a permitir que tengamos un mejor año que en 2023. Pero en la medida que tengamos un rebote, eso podría aumentar la volatilidad.

En cuando a monedas, el dólar, a pesar de estar cotizando en un valor alto en relación a su historia contra sus pares, tiene todavía un valor fuerte que se va a mantener contra el euro, la libra y el yen.

- ¿Qué implicancias tendrá la actuación de la Fed de EEUU en el mercado?

- El mercado está muy agresivo ante el eventual actuar de la Fed, pero mientras no se sienta cómoda para hacer ese recorte tan agresivo o inmediato de tasas, vamos a tener pérdidas temporales en la renta fija a nivel global y una apreciación del dólar.

Altos patrimonios

Tras arribar desde Banco Penta hace casi ocho años, Cañas ha ocupado diversos cargos vinculados a la gestión de wealth management, asesorando a clientes de alto patrimonio.

- ¿A qué activos están apostando los altos patrimonios chilenos?

- De forma incipiente estamos viendo cómo salen flujos desde fondos monetarios o depósitos, sobre todo porque el discurso y sesgo del Banco Central en Chile es sin duda en una sola dirección: recortes agresivos de tasas.

Es muy probable que la tasa de política monetaria termine entre 4% y 4,25% a fin de este año, y con eso, el retorno esperado de seguir invirtiendo en depósitos a plazo o en fondos money market, es menor a que invertir en fondos de renta fija con una duración acotada.

- ¿Y a nivel internacional?

- Han sido medianamente conservadores. Ha habido inversión en renta fija de corta duración, por lo tanto, no han tenido una pérdida. La exposición en acciones sigue siendo tímida y lo que se acentúa cada vez más es la evaluación tanto de fondos alternativos como inversiones directas.

Lo que está pasando ahora es que se está incrementando la inversión de deuda privada, están buscando retornos o tasas que estén sobre el 10%, con buenas garantías y con plazos que sean de entre tres y cinco años.

- ¿Existe interés en sus clientes por reingresar capitales a Chile?

- La combinación de bajo crecimiento económico, mayor incertidumbre, pero también de precios relativos, ha llevado a que pasemos de años donde salió mucho capital a que en 2023 una parte de los dividendos que reparten las empresas familiares se quedó en Chile. Esto es algo que, al menos para el mercado de capitales chileno, es relativamente positivo. Además, localmente están viendo oportunidades de inversión.

- ¿Qué tipo de oportunidades?

- En activos privados, en negocios de deuda privada que también están entregando una rentabilidad potencial de UF más ocho o más nueve con buenas garantías y bajo nivel de endeudamiento.