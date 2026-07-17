Singular y BTG elevan competencia con nuevos ETF temáticos en Asia
Con estrategias distintas, buscan capturar el auge de la IA.
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Los principales actores del mercado chileno de los fondos cotizados en bolsa (ETF, en inglés) profundizan la competencia.
Durante lo que va de julio, tanto el pionero de la categoría en Chile, Singular, como el nuevo pero activo participante, BTG pactual, inscribieron en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) un total de seis nuevos ETF.
El foco de las recientes entregas fueron los fondos cotizados temáticos, y una región marcada por la inteligencia artificial concentró las miradas de las gestoras.
El pasado 8 de julio, BTG registró ante la CMF su más reciente ETF, “Asia Semiconductors”, que invertirá de forma indirecta en acciones tecnológicas de Asia, principalmente en la industria de los semiconductores.
Dos días después, Singular subió su apuesta. La gestora chilena inscribió el fondo “ETF Singular Asia Pacific”, que compondrá su cartera, indirectamente, de acciones de alta, mediana y pequeña capitalización bursátil y alta liquidez de mercados en Asia Pacífico, como Taiwán y Corea del Sur, que poseen entre sus filas a emisores como fabricantes de chips y también de semiconductores.
ETF cripto en medio de repliegue
Aquel mismo 10 julio, Singular inscribió otros cuatro fondos cotizados.
La firma ingresó a la CMF el reglamento interno de su nuevo vehículo, “ETF Singular Bitcoin”, en asociación con BlackRock.
El instrumento subyacente, el “iShares Bitcoin Trust ETF” de iShares, la filial de ETF de la estadounidense, ha caído de la mano del bitcoin y pierde un 26% en 2026.
Durante dicha jornada también inscribió “ETF Singular Emerging Markets”, dedicado a renta variable de mercados emergentes; “ETF Singular High Yield” para bonos de alto rendimiento; y “ETF Singular Europe”, que invertirá en acciones de bolsas europeas.
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