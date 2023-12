Cobre supera los US$ 3,9 la libra y alcanza máximos de cuatro meses, pero Fitch proyecta un declive en 2024

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La cotización del cobre se está viendo impulsada a máximos de cuatro meses, principalmente a causa de la relajación de las condiciones financieras y las dificultades que aquejan a importantes productores.

El futuro de cobre a tres meses subía 1,52% a US$ 3,91 la libra en la bolsa mercantil Comex, alcanzando su precio más alto desde el 4 de agosto durante la tarde del viernes.

Su más reciente impulso vino dado por la encuesta manufacturera elaborada por Caixin/S&P Global en China, cuyos resultados de noviembre fueron más sólidos de lo esperado. En concreto, el índice principal subió de 49,5 a 50,7 puntos, mejor que los 49,6 puntos en la estimación mediana de una encuesta de Bloomberg.

El cobre subió 4,46% durante noviembre, rompiendo con tres meses consecutivos a la baja, en línea con una recuperación del apetito por riesgo por la esperanza de que los bancos centrales del mundo bajen pronto las tasas de interés.

Restricciones de oferta

Pero no todo lo que está detrás del alza del cobre son factores de mayor demanda, ya que también han estado haciendo un fuerte ruido las situaciones de la minería en Panamá y Perú. En este contexto se enmarca la decisión del gobierno panameño de cerrar la operación de cobre de First Quantum Minerals, que produce alrededor del 1,5% de la oferta mundial del mineral. Recientemente, First Quantum dio inicio a un arbitraje internacional.

La intervención del gobierno panameño "pone de relieve el mayor riesgo al que pueden enfrentarse los mineros en los próximos años", escribió el jefe de estratetegia de commodities de SaxoBank, Ole Hansen. Destacó además que Perú -el segundo productor mundial de cobre después de Chile- "también está luchando por encontrar un equilibrio en medio de la creciente incertidumbre política y la probabilidad de que las protestas contra la minería interrumpan las operaciones".

Una mayoría de fondos de inversión está apostando a que el precio del cobre subirá en Comex, según los últimos datos del regulador de futuros estadounidense. Con todo, el posicionamiento sobre el metal no ha mostrado una tendencia duradera en los reportes previos.

Proyecciones

Hay discusión en torno a qué tanto se sostendrá el cobre. La agencia calificadora Fitch Ratings espera que los precios de todos los metales bajen en 2024, salvo los del oro, apuntando todavía a "la preocupación por el crecimiento mundial impulsado por la inflación y las decepcionantes cifras de China", según publicó este viernes.

Reparó además en que "algunas empresas mineras se enfrentan a dificultades operativas y se espera que sufran descensos de producción que harán subir los costos, como en el caso de Codelco". La agencia bajó recientemente desde A- a BBB+ la nota de incumplimiento de emisor (IDR) de largo plazo en moneda extranjera y local de Codelco.

Por otro lado, Hansen insistió en que desde SaxoBank, "hemos subrayado el riesgo de que la demanda de cobre supere a la oferta en los próximos años, debido a la creciente demanda de metales verdes de transformación y a que las empresas mineras se enfrentan a un aumento de los costos de caja como consecuencia del incremento de los precios de los insumos debido al aumento de los costes del gasóleo y la mano de obra, la reducción de la ley del mineral, el aumento de los costes normativos y la intervención gubernamental, sin olvidar el cambio climático, que provoca trastornos como inundaciones y sequías".