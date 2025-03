Cobre cierra en US$ 5,1 por primera vez desde mayo en el mercado estadounidense y queda al borde de un máximo histórico

Muy pronto el cobre podría alcanzar máximos sin precedentes, si se toman como referencia los precios de las bolsas mercantiles de Estados Unidos, que reflejan el acaparamiento de inventarios ante un posible arancel de importación, mientras renovadas percepciones sobre la demanda contribuyen a la escalada del metal.

Los futuros de cobre subieron 1,66% a US$ 5,100 por libra al cierre de las cotizaciones del mercado Comex, de EEUU, quedando sólo marginalmente bajo el histórico cierre de US$ 5,106 visto el 21 de mayo de 2024. También están todavía a algo de distancia de alcanzar el récord intradiario de US$ 5,2 registrado el año pasado. En lo que va de 2025 el cobre Comex acumula un avance de 26,66%.

La marca significa una inusual prima de 12,6% sobre la cotización en la Bolsa de Metales de Londres (BML), donde el futuro de cobre cerró la sesión en US$ 4,53 por libra. Los almacenes de la BML han visto un continuo desabastecimiento de inventarios en el último tiempo.

Juntando cobre

"Claramente el gatillante del caos en el mercado de cobre en las últimas semanas ha sido el anuncio de aranceles (del Presidente Trump). Eso desordenó al mercado en cuanto a que hubo que reposicionar cobre entre el mercado más importante, que es la BML, y el de EEUU", dijo a DF el director ejecutivo de Cesco, Jorge Cantallopts.

Fue el 25 de febrero cuando la Casa Blanca ordenó al Departamento de Comercio iniciar una investigación de seguridad nacional bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 (la misma que usó en su primer mandato para imponer tarifas de 25% al acero y al aluminio). La orden estableció que en 270 días el mencionado departamento tendrá que entregar un reporte a Trump.

Cantallopts reparó en que también hay una perspectiva de mayor demanda que está impulsando los precios de los commodities a nivel general. El último hito fueron los anuncios de estímulos en China, centrados en promover el gasto a través de una inyección de recursos a los consumidores.

"El precio del cobre actualmente se está beneficiando de la pérdida de fortaleza del dólar global, de la mayor demanda temporal desde EEUU que se adelanta a la potencial instauración de un arancel y de la mejoría en la perspectiva económica de China", recapituló el analista senior de mercado e industria en Plusmining, Juan Cristóbal Ciudad.

Anticipó que, dada la dinámica actual de los distintos anuncios que surgen desde la Casa Blanca, aún es pronto para indicar un nuevo precio objetivo anual (actualmente, Plusmining apunta a los US$ 4,25 por libra), pero está el potencial para llegar temporalmente a valores diarios dentro de los máximos históricos.

"Mientras no se concrete el anuncio de alza de aranceles por parte de EEUU, la cotización del metal podrá seguir escalando, por la creciente demanda a fin de asegurar el abastecimiento antes que entre en vigencia esa medida arancelaria", planteó el director ejecutivo de Núcleo Minero, Álvaro Merino.

A continuación puso de relieve la alta volatilidad con la que ha cotizado el principal producto de exportación de Chile. Apuntó a los siguientes elementos de riesgo: el comportamiento de la economía mundial, el valor del dólar, los riesgos geopolíticos generados por los conflictos en Medio Oriente, el desenlace de la guerra entre Rusia y Ucrania, y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. "A este respecto, más que una disputa comercial, lo que está en juego es la futura hegemonía mundial", lanzó.