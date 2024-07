El oro bate récord histórico en medio de las apuestas a una baja de las tasas de interés en EEUU

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El precio del oro alcanzaba un máximo histórico este miércoles, impulsado por las crecientes esperanzas de un recorte de los tipos de interés en Estados Unidos en septiembre, tras los recientes comentarios de los responsables de la Reserva Federal.

El oro al contado se mantenía estable en los US$ 2.468,5 por onza en las primeras horas del día, tras alcanzar un máximo histórico de US$ 2.482,29. Los futuros del oro estadounidense subían un 0,3% hasta los US$ 2.474,50.

"El oro alcanzó un nuevo máximo mientras los inversionistas se posicionan para la llegada de un entorno de tipos de interés más bajos. El próximo objetivo inmediato son los US$ 2.500, aunque si se mantiene el impulso actual, podríamos ver precios más arriba antes de fin de año", dijo Tim Waterer, analista jefe de mercados de KCM Trade.

"Sobre todo, si empezamos a ver unos datos más favorables del IPC en Estados Unidos, lo que podría hacer que la Reserva Federal se mostrara más pesimista sobre los tipos de lo que ya está descontado".

Los mercados esperan un recorte de tipos de al menos 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en su reunión de septiembre. El atractivo de los lingotes sin rendimiento tiende a aumentar cuando bajan los tipos de interés.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo el lunes que las recientes lecturas de la inflación "añaden algo de confianza" en que el ritmo de aumento de los precios está volviendo al objetivo del banco central de manera sostenible, comentarios que sugieren que un giro hacia los recortes de tipos podría no estar lejos.

El martes, la gobernadora de la Reserva Federal, Adriana Kugler, también expresó un cauto optimismo en cuanto a que la inflación está volviendo al objetivo del 2% fijado por el banco central estadounidense.

"Si los precios (del oro) retroceden, a US$ 2.450, cerca de su récord anterior, parece un nivel tentador para que los alcistas recarguen para su próximo tramo al alza", dijo el analista de City Index, Matt Simpson.

China, el mayor consumidor, sigue teniendo mucho apetito por las compras oficiales de oro a pesar de la pausa de mayo y junio, ya que sus tenencias de lingotes siguen siendo bajas en proporción a las reservas y persisten las tensiones geopolíticas, según un experto en política, expertos del sector y datos.