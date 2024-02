La estampida de los fondos especulativos que usan algoritmos hacia los futuros del cacao provoca un aumento récord de precios

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los hedge funds se han volcado al mercado del cacao desde finales del año pasado, exacerbando un aumento récord de los precios provocado por las malas cosechas en África occidental.

Los operadores especulativos han acumulado una apuesta de US$ 8.700 millones en contratos de futuros de cacao de Londres y Nueva York a que los precios seguirán aumentando, la mayor apuesta jamás realizada en términos de dólares, según datos de posicionamiento de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos.

La apuesta, que ha obtenido beneficios extraordinarios para los fondos de cobertura que siguen las tendencias en lo que va de 2024, ha ayudado a impulsar el precio de Londres a un cierre récord de 4.757 libras por tonelada el viernes pasado, más del doble que el nivel de hace un año. Los futuros del cacao de Nueva York han subido a US$ 5.888 por tonelada, también un máximo histórico.

Si bien el mal tiempo y las enfermedades que afligen a los árboles de cacao en las principales regiones productoras de cacao del mundo en África occidental provocaron el repunte, la estampida de los fondos de cobertura se ha sumado a su ferocidad, según analistas, comerciantes y corredores.

Los hedge funds tienen probablemente "la mayor exposición al riesgo del cacao que jamás hayan tenido", dijo Martijn Bron, quien fue jefe global de comercio de cacao y chocolate para el gigante de materias primas agrícolas Cargill hasta 2022. "Los fondos de cobertura no son la causa del aumento ", dijo, "pero en un entorno de mercado de menor liquidez, pueden amplificar los movimientos del mercado fundamentalmente justificados a niveles extremos".

Justin Grandison, director de corretaje de cacao en ABN AMRO Bank, dijo que ha habido "una afluencia de dinero hacia los soft commodities", las materias primas que provienen de cultivos, a raíz de la crisis financiera mundial. Muchos de estos fondos fueron “sacados del agua hace unos seis u ocho años”, después de que fenómenos climáticos inesperados y crisis geopolíticas arruinaran sus apuestas. “Ahora están regresando”, dijo Grandison.

Hoy en día, la mayoría son fondos sistemáticos que utilizan algoritmos para aprovechar las tendencias del mercado, dijo.

El cacao ha sido el mayor contribuyente a las ganancias de estos fondos en lo que va de año, según una cartera compilada por Société Générale, que pretende emular una estrategia típica en el sector.

"Varios traders especulativos que no habían comercializado cacao durante mucho tiempo se han sumado ahora", dijo Harold de Boer, director gerente de Transtrend, un fondo de cobertura cuantitativo con sede en Rotterdam.

Los grandes procesadores de cacao, que convierten los granos en manteca de cacao, están luchando por encontrar suficiente oferta para satisfacer la demanda de los fabricantes de chocolate, advirtieron analistas y comerciantes.

La concentración de las apuestas de los fondos de cobertura y la volatilidad del mercado que crean ha hecho que sea más difícil para los procesadores cubrir su exposición a las oscilaciones de precios, según Darren Stetzel, vicepresidente de materias primas agrícolas y blandas de Asia en la correduría StoneX.

El rezago en precios de productores

Los precios más altos en los mercados de futuros no llegan directamente a los productores de Ghana y Costa de Marfil, que juntos producen la mayor parte de la oferta mundial de frijoles.

Los agricultores ghaneses reciben actualmente entre US$ 1.800 y US$ 1.900 por tonelada de cacao y los cultivadores de Costa de Marfil alrededor de US$ 1.600, según Fuad Mohammed Abubakar, director de Ghana Cocoa Marketing Company, parte del organismo controlado por el gobierno que fija los precios al productor. En Costa de Marfil Le Conseil Café-Cacao desempeña el mismo papel.

Los precios actuales al productor reflejan las ventas realizadas hace entre 12 y 18 meses, dijo Abubakar. "Los precios (de mercado) actuales se reflejarán en los bolsillos de los agricultores al comienzo de la nueva temporada, a principios de octubre".

Pero según Grandison, estas medidas de fijación de precios podrían obstaculizar la capacidad del mercado para responder a los precios más altos actuales y alcanzar un nuevo equilibrio entre la oferta y la demanda.

“En años pasados, se consideraba que los precios más altos beneficiaban al productor y permitían la reinversión. Sin embargo, con los precios fijados por los gobiernos en función de las ventas a plazo para el año, [los agricultores] se están perdiendo”, afirmó.