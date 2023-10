Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La gestora especializada en capital privado de la minería, Appian Capital Advisory, acaba de cerrar su Fondo III. El levantamiento de capital alcanzó los US$ 2.060 millones, duplicando a sus predecesores Fondo I (US$ 375 millones en 2014) y el Fondo II (US$ 775 millones en 2021).

El principal foco de inversión del nuevo fondo será Latinoamérica, destinando entre US$ 1 mil millones y US$ 2 mil millones a la región, “con una parte significativa destinada a Chile”, sostuvo el fundador y CEO de la firma, Michael Scherb.

El principal ejecutivo de Appian detalló a DF que “en Brasil empezamos con una pequeña inversión, pero desde entonces hemos invertido más de US$ 1.000 millones en ese país. Nos gustaría seguir un camino similar en Chile”.

“Chile encaja a la perfección con los criterios de inversión de Appian, ya que se beneficia de una geología probada para los metales de transición energética, sobre todo el cobre”, añadió el ejecutivo.

El interés en Chile, precisó Scherb, nació de una inversión previa de Appian en derechos de royalty sobre la producción de la mina de cobre Caserones, participación que la gestora vendió en US$ 23 millones a la canadiense Nomad Royalty Company (hoy Sandstorm Gold).

Según Scherb, el Fondo III buscará una exposición a la transición energética y el cambio del petróleo y el gas a través de inversiones en metales clave como el cobre y el níquel. En Chile “estamos abiertos a todo tipo de proyectos mineros en todas las materias primas”, afirmó.

Clima incierto para la inversión extranjera

Pese al declarado interés por el país, Scherb apuntó a una serie de desafíos que tiene la minería local.

“En Chile hay que hacer frente a un clima incierto en relación con la inversión extranjera, los plazos de concesión de permisos y el abastecimiento de agua, y, sin embargo, es el mayor productor de cobre, una materia prima fundamental para la transición energética”, afirmó.

Por ello, el ejecutivo no ve con buenos ojos la Estrategia Nacional del Litio presentada por el Gobierno. “Va a hacer que invertir en ese sector sea muy difícil para nosotros y hace que los proyectos en otras jurisdicciones sean más interesantes”, alertó.

“No hay muchos ejemplos en la historia en los que la propiedad y la gestión gubernamentales de un proyecto minero hayan funcionado bien: la minería es difícil y la asignación de capital debe hacerse con rapidez y prontitud, y eso lo hace mejor el sector privado”, señaló.

Para el CEO de Appian, Codelco es el principal ejemplo. “Podría gestionarse de forma mucho más eficiente y hay algunos de los yacimientos más prometedores en fase de exploración que podrían desarrollarse rápido si se tomaran decisiones más expeditas”, indicó.

Inflación y la permisología

Scherb indicó que la permisología es uno de los principales causas de la inflación en las economías, “ya que la minería es la primera parte de la cadena económica, por lo que cuantas menos minas haya, más subirá el precio de las materias primas y más caros serán todos los bienes que nos rodean”.

“La economía mundial necesita siete veces más cobre del que produce actualmente de aquí a 2030 para alimentar la transición energética y, sin embargo, los plazos de concesión de permisos son cada vez más largos y complicados”, concluyó.