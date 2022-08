Perú, España y Uruguay: la ruta de internacionalización de Quest Capital para abrir nuevas oficinas y fondos inmobiliarios

Un plan de internacionalización. Así definió el gerente general de Quest Capital, Pablo Ruiz, los últimos avances de la compañía en materia de fondos y aperturas de nuevas oficinas a nivel mundial.

Desde su sede en Chile, Quest Capital se expandió a principios de año a Miami, Estados Unidos. En Latinoamérica, Perú se ha convertido en el tercer país de residencia de la firma de inversiones.

Según relató Ruiz, la firma -que maneja US$ 800 millones en activos bajo administración- reclutó al exejecutivo de Credicorp Capital Perú, Juan Miguel Grau, para liderar las operaciones en ese país. Si bien aún no inauguran oficialmente su oficina, pretenden que esto ocurra a fines de año.

Mientras tanto, están enfocados en el desarrollo de tres fondos inmobiliarios del sector del Malecón en Miraflores, uno de los barrios más exclusivos de Lima. El primero, incluye seis edificios y está concluido, mientras que un segundo fondo de cinco inmuebles está en proceso. En tanto, un tercer fondo, denominado en dólares, contemplará reconvertir dos o tres casas y hacer un edificio de entre siete a 10 pisos.

“Perú se ve mejor que Chile. Las constructoras chilenas están mucho peor que las peruanas. Acá hemos sido demasiado conservadores con el tema de la pandemia, lo cual afectó muy profundamente a industria inmobiliaria, pero Perú fue mucho más ágil y rápido en entender que tenían que apoyar a este sector para no pararla”, explicó.

Ruiz agregó que, en paralelo, están hablando con algunos multifamily peruanos para realizar próximamente una sociedad de inversiones.

"Nos gustaría tener una SAFI (sociedad administradora de fondos de inversión) y poder tener fondos de inversión y mutuos en Perú", adelantó.

España y Uruguay

Saliendo de Latinoamérica, Quest Capital también tiene planes de aterrizar próximamente en España con una nueva oficina. Un país descrito por Ruiz como "un Florida de Europa", aludiendo al estado de Estados Unidos que ha capturado a grandes inversionistas en los últimos años.

Igualmente, se encuentran realizando un roadshow de un nuevo fondo inmobiliario de carácter residencial en el país, con un ticket de entrada de US$ 50.000. En total, son seis activos cuya mitad está distribuida entre Madrid y Málaga.

“Uno ve que la costa se está llenando de gente que busca primera vivienda, no solamente para ocuparlo como balneario, sino que para irse a vivir. España antes de la pandemia había recibido 86 millones de turistas, y para este año y el próximo se esperan 120 millones más”, indicó.

Otro país de interés para la firma es Uruguay. En el llamado "hub financiero de Latinoamérica", Quest Capital busca lanzar el próximo año un fondo de desarrollo inmobiliario residencial en Montevideo y Punta del Este.

“Uruguay tiene una mentalidad que invita bastante al inversionista. Lo que está pasando hoy es que Punta del Este está mutando desde un balneario a una ciudad, lo que es súper relevante porque cuando el lugar se transforma en algo que recibe todo el año te produce un desarrollo inmobiliario importante”, afirmó.

Marco D'Ippolito de Patria Investments: “Chile tiene sus propias fortalezas y fundamentos para seguir siendo un actor dominante”

Planes en EEUU

Desde la oficina en Miami, a cargo del socio, Arturo Gana, los próximos planes son lanzar nuevos fondos de inversión y ampliar las operaciones de la firma en el país.

“Estamos haciendo un aumento de capital este año para cinco centros de mini bodegas en distintos estados, como Phoenix, Texas, Florida y Carolina del Norte, donde vemos oportunidades. También, estamos en pleno levantamiento de capital de un fondo multifamily en Phoenix”, adelantó Ruiz, indicando que el llamado se realizaría a mediados de octubre y noviembre por un monto de US$ 20 millones.

“El foco número uno es Estados Unidos, los otros son satélites muy interesantes. En Estados Unidos hay infinidad de todo, entonces, la idea allá es tener un bróker y establecer una operación como la de Chile”, agregó.

Por el contrario, desde Quest Capital indicaron que si bien han fortalecido el equipo a nivel local, aún no tienen planes de lanzar nuevos productos en Chile hasta que no se resuelvan algunos asuntos que han elevado la incertidumbre entre los inversionistas.

“El último fondo inmobiliario en Chile lo hicimos en 2019 y no hemos hecho nada más. No es porque no nos guste, sino porque al final si voy a invertir en Chile esa inversión tiene que pagarme el riesgo que yo asumo”, aseguró.

“Si el negocio renta menos que antes y tengo más inseguridad, ni siquiera por un tema político, sino que de materiales que son más caros, o que las inmobiliarias y constructoras ya no te pueden asegurar el precio firme, resulta en que es mucho más difícil. Chile tiene más riesgo y renta menos”, agregó.