Rodrigo Guzmán, Ameris AGF: "“Teníamos que enfocarnos en las cosas que mejor hacemos: alternativos y distribución institucional”

La administradora general de fondos (AGF) Ameris se encuentra en medio de un reordenamiento de sus líneas de negocios. A fines de abril, se concretó la separación de aguas con la firma DVA Capital, saliendo de su propiedad accionaria y traspasando la administración de sus ocho fondos a Compass.

También hubo cambios en su directorio. En enero anunciaron que el entonces presidente de la AGF, Cristián Moreno, dejaba el cargo para emprender negocios personales en el mundo del private equity, asumiendo en el puesto el socio y director inmobiliario de la firma, Rodrigo Guzmán.

“Para operar de la manera más eficiente y más adecuada, teníamos que enfocarnos en las cosas que mejor hacemos y en las que más generamos valor para nuestros clientes, y eso está en el mundo de alternativos y la distribución institucional”, explicó Guzmán en conversación con DF.

- Además de DVA, ¿de qué otras inversiones se han desprendido?

- De algunas en venture y private equity, que eran inversiones propias de la firma. Cristián Moreno quería empujar más ese tipo de inversiones y no estaban en el foco principal de Ameris.

- ¿Moreno compró las participaciones?

-Algunas de venture, algo de private equity pequeño, la participación en Southwind que tenía Ameris con la familia Senerman, las compró él.

- ¿Por qué decidieron dejar el private equity?

- Es un mercado muy pequeño, y la profundidad del mercado es muy importante al momento de la salida o venta. Hoy está demostrado que a los que les ha ido bien es porque son parte de una red más regional, como fue el caso de la venta de Esmax a Aramco.

Cartera de inversiones

En esta línea, Guzmán subrayó que buscarán enfocarse en las inversiones inmobiliarias, deuda privada e infraestructura.

- ¿Cómo ven el presente de la inversión en activos inmobiliarios?

- Hay dos mundos. Hoy, si un inversionista tiene liquidez y puede postergar la toma de deuda para hacer alguna inversión, está en una situación privilegiada y podría realizar inversiones a muy buenos precios. Pero, por otro lado, gran parte del mercado necesita acceso a crédito para poder invertir, lo que todavía está bastante golpeado.

- ¿Cómo Ameris está sorteando el panorama?

- Hoy día estamos tratando con nuestros principales socios del mundo inmobiliario, que son Parque Arauco y Red Megacentro, de concretar y cerrar nuevas inversiones. Vamos en camino a eso y con precios de compra y deudas razonables, con TIR bastante atractivas que probablemente tampoco hubiéramos visto en los tiempos de las vacas gordas.

- ¿En qué etapa están con el más reciente negocio con Parque Arauco, en que a través de un fondo buscan adquirir el 49% de los premium outlets de la compañía?

- Esperamos poder concretar esta transacción durante el primer semestre.

- También financiaron el desarrollo de la Villa Panamericana ¿cómo avanza la venta de esas viviendas?

- La venta va bien, ya se han escriturado más o menos un tercio de las unidades de ambos lotes.

- Dentro de los alternativos, la deuda privada está brillando desde que comenzó la situación de tasas. ¿Seguirá siendo la estrella?

- Va a seguir por lo menos por uno o dos años más con estos niveles de exposición. Nosotros hemos podido crecer de una manera ordenada y bastante bien, por lo mismo nos atrevimos con esa misma estrategia entrar al mercado mexicano.

- ¿Se irá adaptando la estrategia de la deuda privada a la corrección de las tasas de interés?

- En la medida que las tasas en general empiecen a bajar, evidentemente el negocio de deuda privada se va a ver un poquito reprimido en términos de tasa, pero a pesar de eso, siempre va a haber espacio.

Por ejemplo, queremos seguir empujando la estrategia de deuda con garantía inmobiliaria, vamos por el noveno vehículo haciendo este tipo de financiamiento. Hemos invertido en 53 proyectos, más o menos UF 3 millones en esa estrategia y es algo que queremos seguir aunque bajen las tasas.

- ¿Dónde están viendo las oportunidades actualmente en infraestructura y cómo van a salir aprovecharlas en los próximos años?

- Con un mundo de tasas altas es bastante difícil invertir en infraestructura. En Chile. nosotros tenemos solo una inversión que es GNL Mejillones, que ha sido una inversión bastante feliz, se ha ido pagando la deuda bastante bien. Pero tampoco estamos apurados en tratar de invertir en infraestructura hoy, ni en hacer crecer el vehículo actual ni generar un nuevo vehículo.

- ¿Cómo ven el aumento al límite de inversión en alternativos?

- Es una buena noticia. Para nosotros, significa que debemos tener la capacidad de presentarles buenos negocios a la AFP, que sean rentables y que compitan con el mundo de los alternativos de afuera.

Crecimiento en México

Además de desinvertir en líneas de negocios, Ameris también reenfocará sus operaciones fuera del país. “El foco principal está en seguir creciendo en Chile y hacer crecer nuestra presencia en México, partiendo con el negocio de deuda privada y siguiendo con el negocio de distribución institucional”, apuntó Guzmán.

- ¿Cómo van a intentar aprovechar el boom del nearshoring en suelo mexicano?

- Si se instala Tesla en México con una planta de US$ 5 mil millones, probablemente no vamos a hacer negocios con ellos, pero Tesla va a tener una serie de adyacentes que pueden ser proveedores y tienen una escala que no son chicos digamos, pero mucho menor y que van a necesitar financiamiento para poder instalarse. Creemos que por ahí puede haber una oportunidad.