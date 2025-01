Minuto a minuto | Marcel asegura que las advertencias de aseguradoras de EEUU por reforma "carecen totalmente de fundamento”

La Cámara de Diputados comenzó la sesión especial de este miércoles en la que se espera que al fin de la jornada se vote la reforma de pensiones.

La votación en su tercer trámite constitucional se da en el marco de la facultad constitucional que ejerció el Presidente Gabriel Boric para que la Cámara Baja sesionara debido a que no hubo unanimidad en el Congreso para hacerlo directamente y suspender la semana distrital.

De despacharse hoy directamente, evitando ir a una Comisión Mixta, la iniciativa quedará a un paso de convertirse en ley, pues deberá pasar por la revisión del Tribunal Constitucional, para luego promulgarse y publicarse.

Sigue el minuto a minuto de las intervenciones:

12:06 “A Chile no se le amenaza, ni menos a este Parlamento”, planteó el diputado Evópoli Francisco Undurraga respecto de la carta de los aseguradores. “Lo que se está votando no es inconstitucional, no amenaza tratados internacionales”, aseguró junto con anunciar su respaldo a la iniciativa.

11:59 “Negarse a subir las pensiones en mí no está. Estoy a favor de que podamos subirlas, pero la fórmula que plantada en este proyecto no es el camino, sostuvo el diputado UDI Álvaro Carter al inicio de su intervención. “Es un camino equivocado, la jubilación de los chilenos no es una broma”, criticó.

Al final de su interlocución anunció su voto en contra.

11:53 El diputado RN Jorge Durán manifestó que “este Gobierno con su incompetencia nos presenta un proyecto que no mejora las pensiones, sino que hipoteca el futuro de los chilenos para encubrir su propia incapacidad para gestionar los recursos públicos”.

El parlamentario dijo que “no busca soluciones reales, sino imponer un sistema regresivo, insostenible e injusto”.

11:33 El diputado Christian Matheson (independiente Evópoli), criticó el proyecto. "Hoy nos enfrentamos a un proyecto de ley lleno de letra chica y a observaciones por parte del Consejo Fiscal Autónomo que no garantizan haber subsanado”.

"Me pregunto, ¿cuál es el apuro por aprobar esta reforma a matacaballo, cuando esta llena de interrogantes y propuestas cuestionables cuando las pensiones no subirán hasta seis o siete meses más?”, cuestionó.

“Llamo a legislar con responsabilidad”, concluyó.

11:28

El diputado Héctor Ulloa (independiente PPD), que es miembro de la comisión de Trabajo de la Cámara, se mostró a favor, aunque reconoció que se queda corto respecto del proyecto que les habría gustado impulsar.

“Hay un avance, tímido pero hay un avance al final, que no es otra cosa que la correlación de fuerzas políticas que hoy día nos permiten, razón por la cual aprobaremos este proyecto, mas no vamos a dar por cerrado este debate”.

11:25

El diputado Roberto Arroyo (Partido Social Cristiano), anuncia que votará en contra.

11:09: Marcel respondió a la crítica realizada por los aseguradores de Estados Unidos a través de una carta dirigida al Presidente Boric.

El titular de las finanzas señaló que esta carta proviene de una organización que representa a tres accionistas de tres AFP chilenas. “De esas tres AFP chilenas, dos de ellas son las que cobran las mayores comisiones del mercado”, apuntó. Así, expresó que el propósito de la licitación es elevar la competencia en el mercado de las AFP, reduciendo los costos que pagan los afiliados sin sacrificar la rentabilidad de la inversión. La autoridad destacó que existen “resguardos para que el traspaso de las personas (en el proceso de licitación) no perjudique el desempeño de los fondos”.

Además, añadió que respeta plenamente la libertad de las personas de escoger la administradora de sus fondos. “Todo esto indica que las advertencias de los aseguradores, en relación a los intereses de los afiliados o a las necesidades de la economía, carecen totalmente de fundamento”, planteó Marcel.

En cuanto a la eventual “expropiación” que acusaron en la misiva, señaló que “las administradoras no son propietarias de los afiliados, no son propietarias del sistema de pensiones, de los ahorros y mucho menos de los afiliados”.

Además, sostuvo que “no hay normas de protección de inversiones y del derecho internacional que sean contrarias a la promoción de la competencia”.

Por último, recordó que la licitación va a permitir la entrada de nuevos actores a la industria de administración de fondos de pensiones, incluyendo entre ellos a inversionistas extranjeros.

Así, concluyó que el proyecto tiene como foco mejorar la competencia, beneficiar a los afiliados y mantener la libertad de afiliación. “Podemos tener plena tranquilidad de que tanto los derechos constitucionales de los afiliados, como los derechos de los inversionistas están debidamente resguardados y bajo ninguna circunstancia, podemos verlos como contrarios a la promoción de una mayor competencia".

10:40 El ministro de Hacienda, Mario Marcel, añadió que el Pilar Solidario y la PGU contribuyeron a apoyar a los sectores de menores ingresos, pero persistieron las diferencias por género. "Este proyecto se propone constituir un sistema mixto de pensiones, que agregue un tercer pilar de Seguro Social (...) y, en segundo lugar, reducir las desigualdades entre hombres y mujeres".

El titular de las finanzas públicas estimó que en caso de los beneficiarios por años cotizados, se trata de 1.560.000 personas al año 2027. “Es decir, junto con los 3 millones de beneficiarios del aumento de la PGU, vamos a tener más de 1 millón de personas que van a estar accediendo a este beneficio por años cotizados, reconociendo el esfuerzo de ahorro que han hecho a lo largo de su vida” y especificó que no son cifras sumables.

En tanto, en el caso de la compensación a mujeres por mayor expectativa de vida, detalló que se trata de 800 mil mujeres.

“Con esto, las tasas de reemplazo del sistema van a incrementarse a 65% en el año 2025, 58% en el 2024 y 60% en el 2070”, dijo, cifras que no consideran el efecto del seguro de lagunas previsionales, el mecanismo simplificado de independientes, las materias asociadas a cobranza.

10:26 La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, tomó la palabra y repasó los contenidos del proyecto de reforma previsional. "La propuesta que ponemos en discusión en este Parlamento beneficia a más de 2.800.000 personas mayores, aumentando sus pensiones entre 14% y 35%, superando ampliamente otros beneficios que se han logrado entregar con anterioridad en nuestro país", sostuvo.

10:10 Los diputados PC Luis Cuello y su par republicano Luis Sánchez hicieron mención a la carta que enviaron al Presidente Boric las aseguradoras estadounidenses advirtiendo efectos expropiatorios de la reforma de pensiones y la necesidad de respetar los tratados internacionales.

10:00 Comenzó a jornada clave de la Sala de la Cámara de Diputados, la que votará la reforma de pensiones.