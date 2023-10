Diputado Santana (PS) y reforma previsional: "Es un error la decisión que ha tomado el Gobierno"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Han sido reiteradas las ocasiones en que el presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, el diputado Juan Santana (PS), ha estado por acelerar el trámite de la reforma de pensiones.

Esta vez, la estrategia legislativa que está jugando el Gobierno de poner una pausa y seguir postergando el ingreso de indicaciones hasta conocer el resultado del plebiscito está generando división al interior del oficialismo, sector que ya venía expresando sus discrepancias con los tiempos legislativos desde la semana pasada.

Santana ha sido uno de los que en esta ocasión ha salido derechamente a cuestionar la decisión de la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara. "Es un error la decisión que ha tomado el Gobierno, porque se está tomando la misma estrategia que se buscó el primer año, cuando la agenda legislativa prácticamente se congeló para esperar el plebiscito del 4 de septiembre, y de ahí en adelante, a partir de los resultados, se dificultaron completamente las cosas", dijo el parlamentario esta mañana en entrevista con El Diario de Cooperativa.

Con todo, planteó que está en desacuerdo porque "la política no es estática y desde que se presentó esta reforma, que se va a cumplir casi un año, se ha buscado un sinnúmero de excusas y justificaciones (en la oposición) para dilatar la tramitación".

Para Santana, la negociación no puede ser un motivo para que la tramitación de la reforma se detenga. "Si dentro de la Cámara de Diputados existen condiciones para sacar adelante la tramitación y avanzar en el trámite, hay que hacerlo", sostuvo.

El "trauma" de la reforma tributaria

Así, estimó que en la Cámara, tal como lo han planteado otros sectores como la Democracia Cristiana, estarían los votos para aprobar la idea de legislar y "con ello darle tramitación a la reforma posteriormente en el Senado, en el ánimo y en el objetivo también siempre de construir un acuerdo".

Lo cierto es que para aprobar la reforma en la Sala de la Cámara Baja se requieren de 78 votos de los parlamentarios y parlamentarias en ejercicio, al ser una norma de quórum calificado.

"Si los parlamentarios que somos parte de los partidos de Gobierno nos sumamos a la voluntad de la bancada de la Democracia Cristiana y de Demócratas, ese número se obtiene, ese quorum necesario se logra sin la necesidad de contar con los votos de Chile Vamos que, al menos al interior de la Cámara, ha demostrado que no tiene voluntad alguna de ceder", expresó Santana.

El parlamentario concluyó: "naturalmente yo creo que hay una especie de trauma con lo que fue la votación de la idea de legislar de la reforma tributaria". Cuando se rechazó en marzo, significó un fuerte traspié legislativo para el Ejecutivo.

No obstante, insistió en la necesidad de retomar la tramitación. "No puede ocurrirnos lo que muchas veces se le criticó a los gobiernos de la Concertación, que por evitar dar ciertas discusiones finalmente esas discusiones ni siquiera se sometían a votación. Este Gobierno particularmente no puede caer en eso", señaló.

Estrategia política

Quien también se refirió a este debate en torno a los tiempos legislativos de la reforma fue la diputada de Demócratas Joanna Pérez. Para la parlamentaria, la ministra Jara "es bien astuta, y está esperando que la Constitución se rechace", lo que a su juicio le permitiría al oficialismo "tomar más fuerza para instalar sus temas", sostuvo en entrevista con el El Primer Café de Cooperativa.

Con todo, la parlamentaria de Demócratas, criticó que "el Gobierno está sacando cuentas pequeñas y lo lamento. Hoy hay que mejorar las pensiones y no hay excusas".

Pérez concordó con Santana en que se debe avanzar luego en la votación de la idea de legislar, posición que aseguró Demócratas apoyará y que "ninguna bancada" tendría que oponerse a ello.