El trabajo prelegislativo del subsecretario de Previsión Social con la oposición por la reforma de pensiones

Más inquietudes que certezas dejó la cita que el subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, sostuvo este martes con los diputados de la bancada de Renovación Nacional (RN) que integran la Comisión de Trabajo, encabezados por Frank Sauerbaum. El encuentro se produjo cuando en el Congreso sigue creciendo la incertidumbre acerca de la fecha del ingreso de la reforma de pensiones que no parece estar definida aún ni estaría del todo claro su contenido.

Según comentan en la Cámara, esta sería la primera de una serie de reuniones que Larraín tendría contempladas con representantes de la oposición para exponerles la postura del Gobierno en torno a la reforma de pensiones y conocer la postura de los distintos partidos del sector. Ello en el contexto de que, según los diputados de Chile Vamos, hasta ahora el Ejecutivo no se había acercado a ellos en un trabajo prelegislativo en esta materia.

La reunión entre el subsecretario y los representantes de RN –además de Sauerbaum participaron Ximena Ossandón y Eduardo Durán- se acordó a partir de una invitación que Larraín le extendió a Sauerbaum la semana pasada, a través de una llamada telefónica, y se concretó este martes. Cerca de las 11 de la mañana los legisladores y Larraín se reunieron alrededor de una hora en la Sala Inés Henríquez de la Cámara de Diputados.

Ahí, el subsecretario expuso a los diputados opositores algunos aspectos de lo que será la reforma de pensiones, aunque no dio fecha de ingreso. Pero por el diseño que a grandes rasgos adelantó el subsecretario, en lo único que coincide, con RN al menos, es en el diagnóstico, según señaló Sauerbaum, quien también integra la Comisión de Hacienda.

Junto con puntualizar que esta es la primera vez que se reúnen con la autoridad, Sauerbaum señaló que “tenemos un diagnóstico común que dice que tenemos una baja cotización previsional en Chile, bajos salarios, lagunas previsionales y una longevidad mucho más allá de lo que el sistema del AFP inicialmente había contemplado”.

¿Eliminar el encaje?

Pese a todo lo que ha trascendido respecto de la propuesta del gobierno en materia previsional, el diputado hizo hincapié en que le sorprendió la “profundidad” de la reforma que se propone realizar el gobierno. Y uno de los puntos que preocupó a Sauerbaum y sus acompañantes dice relación con el diseño de un organismo estatal para administrar y gestionar los fondos, que lleva aparejado el fin de las AFP.

Además de adelantar que tras el receso de Fiestas Patrias se volverán a reunir con Larraín, desde ya percibe que uno de los principales nudos de la negociación estará centrado en la propiedad de los fondos, tanto del 10% actual como el de los seis puntos adicionales; y a partir de lo expuesto por Larraín, señaló que también pondrán mucha atención a las reformas que se estaría considerando realizar a la industria de las AFP, porque “tenemos dudas acerca de si el Estado va a poder proveer ese servicio eficientemente, como lo hacen las AFP hoy día, porque vemos complicado que quieran tener un organismo que haga ese mismo trabajo”.

También les genera dudas, especialmente, la eliminación del encaje en la industria de las AFP, que es lo que, según Sauerbaum, planteó Larraín que se contempla y con lo que su sector no está de acuerdo, enfatizó. Otro elemento que sin duda va a generar discusión y que está relacionado directamente con el tema de la propiedad es el de la libre elección, porque lo que entendieron, a partir de la exposición de Larraín, es que la posibilidad de elegir se abrirá solo cuando el afiliado se haya cambiado al nuevo sistema y no antes.

Invitación a la UDI

Aunque no se pudo concretar este mismo martes una reunión agendada con el jefe de bancada de la UDI, Jorge Alessandri, porque este último debió suspenderla por razones personales, la cita se cambió para este jueves a las 5 de la tarde. Fue Larraín quien invitó al diputado gremialista a conversar y aunque no detalló el tema, se entiende que la idea es conocer la postura de los diputados gremialistas en relación a la reforma de pensiones.

Hasta ahora no había sido contactado Evópoli, desde donde su jefe de bancada Francisco Undurraga atribuye que no se los haya invitado a que no tienen representantes en la Comisión de Trabajo.

Quien está en la misma situación es el Partido de la Gente (PDG); sin embargo, el diputado de la colectividad Rubén Oyarzo señaló que mañana miércoles se reunirá también con el subsecretario, aunque este no sería el primer encuentro, pero en esta ocasión espera confirmar si será considerada su propuesta del autopréstamo desde los fondos de pensiones, ya que “sabíamos que lo estaban viendo, estudiando y evaluando; y nos pidieron información respecto del proyecto” que está ingresado al Congreso “y es por eso que creemos que lo van a considerar en la reforma previsional”, añadió el legislador.

Según Oyarzo en la cita que sostendrá mañana miércoles buscará conocer en qué estado está la reforma a las pensiones y las propuestas que el partido hizo en su minuto.