La oposición acusa al gobierno de postergar ingreso de reforma de pensiones para no perjudicar al Apruebo

La decisión del gobierno de postergar el ingreso de la reforma de pensiones hasta después del plebiscito del 4 de septiembre generó molestia en la oposición, que llamó a la administración del presidente Gabriel Boric a gobernar. Mientras que desde la DC respaldaron la decisión de la autoridad, porque estiman que así la propuesta no se contaminará con el clima electoral de esta semana previa al referéndum.

El diputado de la UDI, Guillermo Ramírez se mostró molesto con la decisión del Ejecutivo -que originalmente se había autoimpuesto el mes de agosto como plazo final para el ingreso del proyecto- de postergar la presentación al Congreso de la medida. “Hemos sabido que el gobierno, teniendo listo y redactado el proyecto de reforma, ha tomado la decisión de presentarlo sino hasta después del plebiscito y la razón es obvia: la aplastante mayoría de los chilenos quiere que los puntos adicionales de cotización sean de los trabajadores, inexpropiables y, muy importante, sean heredables”, argumentó.

Ramírez atribuyó la determinación del Ejecutivo a que “aparentemente” su propuesta no contemplaría la heredabilidad de los fondos y tampoco serían de propiedad de los trabajadores; por lo que “para no afectar al Apruebo, el gobierno tomó la decisión de presentar esta reforma la próxima semana”.

El parlamentario gremialista, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara, insistió en que la postura de su bancada no se modificará porque el proyecto ingrese tras el referéndum y seguirán defendiendo que los fondos de pensiones sean heredables y que no se vayan a un pozo colectivo, administrado por el gobierno.

Con el plebiscto en la mira

En la misma línea de su compañero de coalición, desde Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbaum –quien integra la Comisión de Trabajo de la Cámara-, señaló que es “evidente” que la postergación del ingreso del proyecto busca no empañar ni entorpecer el triunfo del Apruebo en el plebiscito, dado que los trabajadores –a su juico- no respaldan que el 6% de cotización adicional vaya en su totalidad am un fondo colectivo.

Según el diputado opositor, “el gobierno sabe que esta es una medida impopular, sabe que el 6% debe ser de propiedad de los trabajadores; sin embargo, estima que debe ser parte de un fondo común, lo que los trabajadores no comparten”. No obstante, valoró los dichos del ministro de Hacienda Mario Marcel, en cuanto a que el gobierno podría abrirse a hacerle cambios a la propuesta.

A continuación, el diputado Eduardo Durán (RN) –quien también integra la Comisión de Trabajo- calificó la medida como una estrategia “dilatoria” de parte del Ejecutivo para no entrar en el debate de fondo antes del plebiscito y lamentó que se haya aplazado la discusión de la reforma de pensiones. “Lo que están haciendo es no poner en el debate la inexpropiabilidad y heredabilidad, porque ambos temas tienen el apoyo ciudadano y ninguno está señalado en el nuevo texto constitucional”, especuló.

Por su parte, el RN integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Miguel Mellado, aseveró que con esto el gobierno se está dando otro “golpe de realidad”, porque –desde su punto de vista-si el Ejecutivo ingresaba la reforma de pensiones el Rechazo subiría 15 puntos.

“No afecta planificación original”

Desde el Frente Amplio, el diputado Andrés Giordano desdramatizó el anuncio. Según el parlamentario oficialista el desplazamiento del ingreso de la medida “no afecta en nada a la planificación original que el gobierno tenía, además considerando que esta reforma estaba presupuestada para noviembre originalmente y que, a petición de parlamentarios y parlamentarias, se pone a agosto como una fecha relevante” para su ingreso.

Y recordó que con anterioridad parlamentarios de Chile Vamos, entre ellos específicamente Sauerbaum, en algún momento pidió que este proyecto se postergara para después del plebiscito “para que la discusión pudiese tener conocimiento en torno a los límites constitucionales que íbamos a tener sobre la reforma”.

Quien también encontró que la decisión del Ejecutivo fue acertada fue el senador DC Matías Walker. A su juicio, la postergación del ingreso de la reforma impide que esta discusión se contamine con el clima que está generando la proximidad del plebiscito. “Me parece una buena señal que no se contamine la discusión de la reforma previsional, que es una de las reformas más importante que tiene que llevar a cabo nuestro país con el clima electoral de esta semana”, argumentó el parlamentario falangista, quien añadió que postergar su ingreso fue una buena decisión de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.