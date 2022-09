Multifondos cumplen 20 años con rentabilidades a la baja y mayor actividad de los afiliados

El 23 de enero de 2002 se despachó la ley que creó los cinco multifondos de pensiones, permitiendo a los afiliados elegir, sobre la base de sus necesidades específicas y preferencias, la forma en que serían invertidos sus ahorros previsionales.

Definidos en cinco tipos (A, B, C, D y E) de mayor a menor riesgo, respectivamente, los multifondos debutaron en septiembre de ese año, generando las primeras rentabilidades del nuevo esquema.

El fondo E partió sin autorización para invertir en acciones, poco tiempo después se le aplicó el máximo actual de 5%.

En dos décadas, los cinco portafolios se han engrosado con los ahorros de 11,5 millones de afiliados, que totalizan activos por más de US$ 162 mil millones, siendo el tipo C el mayor, con US$ 57 mil millones.

Según la Asociación de AFP, la rentabilidad promedio de los multifondos ha caído en línea con la baja de los activos a nivel global, pasando de retornos de dos dígitos al inicio de la década del ‘2000 a un promedio de 8,1% nominal anual (4,3% real) a agosto de 2022, el peor año en rentabilidades en dos décadas.

Sin embargo, en la industria destacan que, en el acumulado, los datos reflejan que los retornos para ahorros previsionales se han triplicado gracias a los multifondos.

Detrás de las cifras están los altos y bajos provocados por hechos históricos de alto impacto en los mercados, como la guerra de Irak, la crisis financiera global, el rescate de deuda de Grecia, el taper tantrum, como se denominó al momento en que la Reserva Federal estadounidense anunció la reducción de compra de bonos post crisis subprime; la devaluación del yuan chino, el Brexit, la guerra comercial entre China y EEUU, el Covid -19 y la invasión de Rusia a Ucrania.

La Asociación de AFP también menciona los retiros de fondos, que significaron la salida de US$ 50 mil millones desde los portafolios.

Para mejorar los retornos, en el sector se han propuesto distintas fórmulas, que van desde ampliar las opciones de portafolios hasta eliminar un fondo. También se promovió restringir cambios de fondos a un número determinado por año, o solo a fondos adyacentes.

El “Oficio Berstein”

En estos 20 años, los multifondos han mantenido su lógica, pero con ajustes que han marcado hitos en su desempeño. En el sector destacaron el denominado “Oficio Berstein”, firmado en 2007 por la exsuperintendenta de Pensiones, Solange Berstein, quien obligó a las AFP a eliminar el exceso de inversión en acciones de los fondos B, C y D, que estaba sobrepasando los límites establecidos, debido a la valorización de los activos en las carteras, aumentando la exposición al riesgo de los portafolios.

El fiscal del regulador de esa época, Alejandro Charme, recuerda que solo una AFP estuvo de acuerdo con el oficio, que finalmente demostró su pertinencia con la crisis financiera global un año más tarde.

“Si no se hubiese obligado el ajuste de los fondos a los límites, las caídas de rentabilidad habrían sido mucho mayores que el 40% que retrocedió el fondo A en septiembre de 2008”, recordó el abogado.

Según el gerente general de Ciedess, Rodrigo Gutiérrez, la crisis de 2008 tuvo efecto en las personas, que hasta entonces desconocían en qué multifondo estaban, siendo la mayoría asignada a un fondo por defecto, según edad.

“La crisis subprime marcó un punto de inflexión, puesto que la magnitud de los efectos de la crisis en los mercados financieros fue tan grande, que generó preocupación en los afiliados respecto de sus ahorros, motivándolos a tomar decisiones de cambios de fondos con el propósito de escapar de las pérdidas”, indicó.

Traspasos

El fin de la inercia de los afiliados frente a sus ahorros se reflejó en el aumento progresivo de los traspasos de fondos, impulsados además, por sugerencias de agentes externos que llamaron a moverse del fondo A al E y viceversa.

Gutiérrez sostuvo que con esto se quebró la lógica de ahorro de largo plazo, al tiempo que se afianzó entre los afiliados la idea de la vulnerabilidad de los ahorros frente a los vaivenes de los mercados y el riesgo para sus futuras pensiones. En 2013, la Superintendencia de Pensiones instruyó mejoras a la información a los afiliados, para hacer más equitativo el mecanismo de traspaso de fondo y flexibilizar la cartera del Fondo E para cambios masivos.

Desde entonces los traspasos son parte de la dinámica de los multifondos. Según Ciedess, a mayo de 2021 se registró el mayor volumen desde 2002 con 1,9 millones de cambios, por más de US$ 31 mil millones.

Esto motivó mayores exigencias de transparencia y responsabilidad para quienes hacen recomendaciones de cambios de fondos. A un año de la norma, Ciedess indicó que los traspasos han vuelto a niveles prepandemia.