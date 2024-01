Presidenta de la Asociación de AFP y resultado del proyecto de pensiones en la Cámara: "Estábamos enfrentándonos a una reforma refundacional”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la idea de legislar y parte del articulado de la reforma de pensiones, y pasó a su segundo trámite legislativo. Se espera que en marzo, tras el receso parlamentario, se retome la discusión en el Senado. Ante eso, la presidenta de la Asociación de las AFP, Paulina Yazigi, analizó el escenario en entrevista con Tele13 Radio.

“Estábamos enfrentándonos a un riesgo de costo, de una reforma refundacional, de cambiar un sistema completo. De abrir la puerta a un mayor control del Estado en el manejo de los fondos de los afiliados”, dijo Yazigi.

Y añadió que "se votó en contra con la votación en particular, porque no era una reforma que iba a subir pensiones de forma sostenible. Podía subir las pensiones actuales, pero no iba a tener una mejora en pensiones a futuro”, declaró la presidenta del gremio.

Continuó con que “siempre hubo bastante ideología en el proyecto. El hecho de que se apruebe la idea de legislar o en la votación en general, pero se caigan mucho los artículos, mostrar que se escuchó poco a los técnicos”.

Cotización adicional

Una de las trabas en la reforma de pensiones fue la repartición de los 6 puntos de cotización adicional. Se rechazó la distribución de cotización adicional con 3% para la capitalización individual y 3% para el seguro social.

Ante esto, la presidenta de las AFP valoró el aumento de cotización, porque la actual "tasa de cotización del 10% sabemos que es baja”.

En cuanto a la contribución del pilar solidario, Yazigi dijo que "un buen sistema de pensiones no hay ningún sistema de pensiones que no tenga solidaridad que no tenga solidaridad”.

“Pero no somos un país rico, por lo tanto no podemos dejar al pilar solidario todo. Tiene que haber una combinación de los tres pilares (solidario, obligatorio y solidario), sostuvo.

Las comisiones

Uno de los objetivos que tenía el Ejecutivo con el proyecto era que bajaría los costos de comisión de cara a los afiliados..

Sobre esto, Paulina Yazigi planteó que “aquí no es porque se cobró una comisión, que las pensiones son bajas”. Y continuó con que “tenemos un sistema muy eficiente a nivel de ranking mundial. Chile 2022 en Global Transparency ocupa el 4.º país más eficiente en manejo”.