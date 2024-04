AVLA emite las primeras pólizas para proyecto de hidrógeno y amoníaco verde en Chile

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La aseguradora AVLA en conjunto con Aon emitieron las primeras pólizas y garantías requeridas para las concesiones de uso oneroso de terrenos en este sector al suscribir un contrato con MAE, firma que está desarrollando el proyecto Volta en Mejillones, Región de Antofagasta.

El proyecto Volta, uno de los que tiene mayor estado de avance en el norte de Chile, está actualmente en evaluación ambiental y es base para el posicionamiento de Mejillones como un polo productivo de esta industria en el país y Latinoamérica. La empresa contempla la construcción de una planta de hidrógeno verde como insumo intermedio para producir amoníaco verde, la cual, a plena capacidad, aportará con la disminución de más de 1 millón de toneladas/año de emisiones de CO2, equivalente a la contaminación de más de 200.000 vehículos en el mismo periodo de tiempo.

La capacidad aproximada de producción de la planta es de 600.000 ton/año, dividido en dos etapas de cerca de 300.000 ton/año cada una. Los primeros envíos se esperan para el 2027 y apuntarán al mercado local e internacional, principalmente para sectores como transporte, industrial y agrícola.

AVLA ha respaldado en Chile en el último año a más de 30 proyectos del sector energías renovables. “Con 65 pólizas de proyectos de ERNC emitidas por AVLA el 2023 sólo en Chile y casi 100 a nivel latinoamericano, estamos en constante búsqueda de proyectos que apoyen, promuevan y desarrollen iniciativas para avanzar en el camino de la transición energética. Estamos orgullosos de ser pioneros en la industria y respaldar a una de las empresas más importantes a nivel nacional para el desarrollo de hidrógeno y amoníaco verde”, explicó en un comunicado Gabriela Azócar, country manager de AVLA Chile.

“El proyecto Volta de MAE está abriendo una huella en el camino por transformar a la industria de hidrógeno y amoníaco verde en una realidad para Chile. Nuestro país tiene gran potencial y debe consolidar un liderazgo, por lo que es muy importante el respaldo financiero que reciba el sector desde distintos ámbitos, sobre todo cuando se trata de iniciativas pioneras como la nuestra”, señaló Gonzalo Moyano, CEO de MAE.

Franco Di Lucca, head of South Cone en Aon, señaló que “las nuevas formas de volatilidad, como el cambio climático, están generando una reasignación de capital sin precedentes. Esto nos incentiva a promover el desarrollo sostenible y la innovación en energías limpias. Este proyecto, en conjunto con AVLA, es un ejemplo de cómo en Aon ayudamos a nuestros clientes a identificar los riesgos y oportunidades, proteger sus negocios, alcanzar sus objetivos ESG y acompañarlos a tomar las mejores decisiones”.

Las proyecciones establecen que, al 2030, Chile podría ser uno de los países más competitivos del mundo en la exportación de hidrógeno verde y derivados debido a su favorable acceso a fuentes de energías renovables, como la solar o la eólica.

AVLA indicó que busca tener un rol activo para impulsar la agenda de transición energética en el país y la región. A través de las garantías, la aseguradora presenta a esta industria una herramienta alternativa para el desarrollo de sus proyectos. AVLA lleva años promoviendo el desarrollo sostenible, no solo a través de la industria de la energía, si no también asegurando el correcto cierre de minas y ayudando a empresas a responsabilizarse de su impacto medioambiental, por montos superiores a US$ 1.990MM.