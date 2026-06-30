Compañías de seguros calculan el impacto de la reforma previsional para sus activos bajo administración
Un informe del gremio de la industria aseguradora estimó que, para el año 2050, el efecto de la medida en sus activos gestionados será de US$ 12.000 millones.
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Un informe de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH) abordó el impacto de la reforma previsional en el mercado de capitales en el largo plazo, específicamente en los activos bajo administración provenientes de las rentas vitalicias que mantienen las compañías de seguros de vida.
"Particularmente, el incremento gradual de la tasa de cotización individual -que en el largo plazo alcanzará a seis puntos porcentuales adicionales- generará en las próximas décadas, saldos acumulados mayores al momento de jubilación, traduciéndose en primas de rentas vitalicias más altas y, en consecuencia, en un crecimiento de los activos gestionados por estos inversionistas institucionales", explicó el reporte.
Con base en los más de US$ 80.000 millones bajo gestión con la que la industria cerró el año 2025, y con el supuesto de una rentabilidad histórica de 3,5% que ha logrado el sector, entre otras consideraciones, el estudio calculó que por el efecto de la mayor cotización que la reforma estableció, hacia 2050 la medida tendría un impacto positivo de unos US$ 12.000 millones más que en un escenario sin la ley en los activos administrados por las aseguradoras. Así, para ese año, los activos gestionados totalizarían unos US$ 250.000 millones, según las estimaciones de la AACH.
Hacia 2070, la brecha calculada por el informe del gremio sería todavía superior, ya que el efecto de la ley aprobada el año pasado significaría unos US$ 77.000 millones adicionales, aproximadamente, lo que resultaría en US$ 575.000 millones.
En un período más cercano, hacia 2035, se estimó que la diferencia de sería de en torno a US$ 700 millones, por lo que se totalizarían unos US$ 130.000 millones de activos administrados para ese año en total por la industria.
"El mayor volumen de fondos administrados por las compañías de seguros de vida, así como por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y el nuevo inversionista institucional, Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), permitirá profundizar el mercado de capitales chileno y reducir los costos de financiamiento en la economía", apuntó el informe.
Este advirtió, en todo caso, que el proceso de implementación puede generar presiones sobre la liquidez y volatilidad del mercado local.
"La implementación gradual de la reforma mitiga este riesgo, dando tiempo de adaptación al mercado. Adicionalmente, una eventual mayor flexibilización de los límites de inversión en el exterior permitiría diversificar geográficamente la absorción de estos recursos, reduciendo la concentración en activos domésticos", señaló.
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