🎙️ Gabriela Clivio: “La nueva reforma tributaria sería como el mentholatum, la cura de todos los males”

En el segundo capítulo del podcast Mujeres en Acción, una iniciativa de la comunidad #SomosFinancieras, la economista Gabriela Clivio, founding member de CFA Society Chile se refirió a la falta de medidas pro crecimiento y pro inversión en la cuenta pública del Presidente Gabriel Boric. También dijo que hay que atacar la informalidad, de la cual “nadie quiere hacerse cargo”.

“(No hay) propuestas ni para fomentar el ahorro ni la inversión, ni para mejorar la productividad, ni para estimular el crecimiento. La verdad que es el gran ausente en todas las discusiones, conversaciones y propuestas. Es el gran hilo conductor: la ausencia de una agenda pro crecimiento”.

“Hay una agenda más hacia el lado de la distribución, que es un poco una continuación de lo que fue el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Y ahí fue básicamente donde el crecimiento de Chile empezó a estancarse. O sea, Chile crecía en promedio un 5,5% antes de 2014 (…) En el año 2000 nos acercábamos al 6%, estábamos ad portas del desarrollo. En el año 2014 se introdujeron una serie de medidas que generaron mucho ruido, mucha incertidumbre. La inversión cayó. Hubo otra reforma tributaria en ese momento y en ese período, entre 2014 y 2018, el país creció a un promedio de 1,7%. Entonces, de alguna forma el crecimiento salió de la discusión”.

“La estrategia comercial que eligió Chile hace varias décadas de insertarse en el mundo fue completamente acertada y de alguna forma fue lo que permitió también insertarse no solamente a nivel de comercio, sino de atracción de inversión extranjera. Fue lo que permitió el gran crecimiento de Chile durante varias décadas”.

“Las economías emergentes o en vías de desarrollo tienen que crecer más que las economías desarrolladas, porque éstas ya llegaron a esa etapa de desarrollo. Hay un gap que se tiene que hacer, hay una brecha que se tiene que cerrar. Y entonces Chile como economía en vías de desarrollo, tiene que lograr crecer nuevamente ojalá a tasas del 5%-5,5%”.

“El crecimiento per se no tiene sentido. O sea, lo que tiene sentido es lo que permite el crecimiento, o sea, la mejor educación, mejores programas,la reducción de la pobreza y el surgimiento de la clase media”.

“Tenemos que pensar que la recaudación está estrechísimamente ligada al crecimiento (…) La reforma tributaria, así como está, no se justifica. Porque me parece que el diagnóstico del punto de partida de que hacer una reforma tributaria porque hay que cerrar una brecha de la OCDE, me parece primero que la brecha estaba mal medida, cosa que finalmente se reconoció y se corrigió del 14% que había de brecha. Ahora pasamos a 5%”.

“Pero ojo, que hay un tremendo detalle. En la OCDE la informalidad es un 14%. En Chile la informalidad es un 28%. Si yo sacara -porque yo misma hice los números en una discusión que tuvimos en una comisión tributaria- cuánto sería la carga tributaria en Chile y en la OCDE si ajustáramos por el diferente nivel que hay de informalidad, la brecha se reduce a 1%”.

“Hay que atacar la informalidad, que es el elefante que está en la cristalería y del cual nadie quiere hacerse cargo. En parte la informalidad es responsable de las bajas pensiones también”.

“Hay que atacar la informalidad, el crecimiento, hay que mejorar la productividad, eliminar o redistribuir programas que están mal evaluados. Hay que eficientar el gasto público, hay que poder usar los hospitales y los pabellones quirúrgicos en la tarde en lugar de que estén vacíos y no se ocupen. Hay que invertir en infraestructura, hay que atraer inversiones para tener asociaciones público privadas”.

“Hay medidas que son, no sé si fáciles de implementar, pero que en el mediano y largo plazo conducen a un mejor crecimiento. Y un gran tema es mejorar la educación en etapas tempranas. Pero por alguna razón ahora estamos discutiendo si vale la pena condonar la deuda del CAE, cuando quedó más que claro que además no es una buena política porque no es una política focalizada. O sea, una política pública tiene que ser focalizada”.

“Estamos discutiendo si parte de los recursos que se van a recaudar con la nueva reforma tributaria -que aparentemente va a ser como el mentholatum, la cura de todos los males- van a ir destinados a condonar la deuda del CAE. Me parece que la discusión, lamentablemente, en lugar de quedar en un terreno técnico está muy entrampada con ribetes y con apellidos ideológicos”.