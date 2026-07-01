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Fabricante de Corona recupera el impulso gracias al Mundial y las finales de la NBA

Constellation Brands acusó un repunte en las ventas de cerveza Corona y Modelo en la nación del norte, reforzando el consumo en medio de un complejo escenario para la industria, marcado por cambios en los hábitos de los consumidores y una demanda más débil.

Por: Reuters

Publicado: Miércoles 1 de julio de 2026 a las 13:39 hrs.

Mundial 2026 consumo empresas Estados Unidos Fútbol
<p>Fabricante de Corona recupera el impulso gracias al Mundial y las finales de la NBA</p>

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