Fabricante de Corona recupera el impulso gracias al Mundial y las finales de la NBA

Constellation Brands acusó un repunte en las ventas de cerveza Corona y Modelo en la nación del norte, reforzando el consumo en medio de un complejo escenario para la industria, marcado por cambios en los hábitos de los consumidores y una demanda más débil.

Constellation Brands está experimentando un repunte en las ventas de cerveza en Estados Unidos tras un comienzo de año poco dinámico, ya que una serie de grandes eventos deportivos, como las finales de la NBA y el Mundial de fútbol, están fomentando más reuniones sociales e impulsando el consumo.

Estos eventos suponen un impulso muy necesario para un sector que se enfrenta a una ralentización de la demanda debido al cambio hacia estilos de vida más saludables, la creciente popularidad de los medicamentos para adelgazar y la presión que ejerce sobre los consumidores el aumento del costo de la vida.

"Fue estupendo ver tanto el Mundial como parte de la energía que observamos en uno de nuestros mercados clave, como Nueva York, (gracias a) los Knicks, que (...) (aportaron) cierto impulso", declaró el director ejecutivo de Constellation, Nicholas Fink, en una conferencia telefónica, refiriéndose a la victoria del equipo de Nueva York, que se alzó con su primer título de la NBA desde 1973.

Constellation presentó el martes unos resultados trimestrales positivos, gracias a la mejora de la demanda de marcas de cerveza como Corona Extra y Modelo Especial.

Las ventas de cerveza aumentaron alrededor de un 2% durante el trimestre que finalizó el 31 de mayo, lo que supone el segundo trimestre consecutivo de crecimiento luego de tres trimestres de descensos.

"Las imágenes de Nueva York me parecieron extraordinarias: ver a los jóvenes reunidos, viendo el partido proyectado en las fachadas de los edificios (...) Y esas son ocasiones perfectas para tomar cerveza", afirmó Fink.

La inusual coincidencia de que EEUU acoja el Mundial, la festividad del 4 de julio y las celebraciones que conmemoran el 250º aniversario de la nación está dando lugar a un prolongado periodo de reuniones sociales, lo que fomenta el gasto en parrilladas (asados, barbacoas), fiestas para ver los partidos y otras celebraciones, señaló Suzy Davidkhanian, analista de eMarketer.

También se espera que los visitantes internacionales supongan un impulso adicional en las ciudades que acogen el Mundial, añadió.