Trastienda: así vivió Kast en Asunción la clasificación de Paraguay en el Mundial que incluyó arenga a la comitiva

El mandatario, junto a la delegación, se contagiaron de la alegría paraguaya por derrotar a Alemania. Amplia comitiva empresarial también la integra el exministro y gerente legal de Quiñenco, Rodrigo Hinzpeter.

En modo Mundial

Frente a un televisor en el lobby del aeropuerto Silvio Perttirossi de Asunción, el Presidente José Antonio Kast siguió la clasificación de Paraguay a octavos de final de la Copa del Mundo 2026 ante Alemania.

La definición a penales obligó a la comitiva a posponer por algunos minutos el traslado a la recepción oficial en la embajada chilena en Asunción. Y es que todos los militares y diplomáticos guaraníes estaban pendientes del resultado frente a Alemania.

Eran las 19:45 hora local y Kast junto al canciller, Francisco Pérez Mackenna, y parte de la comitiva seguían la definición y en los estacionamientos del recuento frente a pantallas instaladas en los autos y los celulares de policías y trabajadores alentaban a su selección.

Último penal para Paraguay y se desata la alegría. Kast felicita al canciller paraguayo, Rubén Ramírez, que lo fue a esperar al aeropuerto. Aplausos y luego se retomó el camino a la actividad programada.

En su cuenta de X, Kast señaló: “Llegamos a Asunción y aprovechamos de ver la emotiva definición a penales entre Alemania y Paraguay. Un gran triunfo que tiene a otro Latinoamericano en los octavos de final del Mundial. ¡Felicitaciones Paraguay!”.

Y luego se inició el traslado desde el aeropuerto en medio de bocinazos y fuegos artificiales por las calles de Asunción en una fiesta que no terminaba, porque se decretó feriado nacional para este martes debido al logro deportivo.

Saludos a todos

La primera dama, Pía Adriasola, al abordar el avión en Santiago previo al despegue para iniciar la gira se dio el tiempo para saludar de a uno a toda la comitiva del avión hasta la última fila. En tanto, el Presidente Kast llegó hasta la mitad de la aeronave con su saludo.

Cambio de estilo

El subsecretario de Justicia, Luis Silva, integra la comitiva y llegó a embarcar con ropa sport y una chaqueta de gendarme en el brazo, porque, según dijo, visitaría una cárcel en Paraguay. Pero al enterarse de que llegando a Asunción tenía una actividad oficial formal debió cambiarse de ropa antes de subirse al avión en Santiago.

Amplia delegación empresarial

Una extensa comitiva empresarial acompaña a Kast. Entre ellos la timonel de la CPC, Susana Jiménez; la de Sofofa, Rosario Navarro; el de la SNA, Antonio Walker; el timonel de Corma, Rodrigo O´Ryan; el presidente de la Federación Nacional de Productores de Ganado Bovino, Ignacio Besoaín; y Nicanor Allende, presidente Asociación Gremial de Plantas Faenadoras Frigoríficas de Carnes.

Hinzpeter en la comitiva

El exministro y actual gerente legal de Quiñenco, Rodrigo Hinzpeter, integra la comitiva empresarial que acompaña a Kast. Se le vio conversando con varios parlamentarios y empresarios durante el viaje a Paraguay. El grupo Quiñenco tiene una importante participación en tierras paraguayas en los rubros de bebestibles y combustibles.

La arenga inicial de Kast

Con empanadas y vino chileno fue la recepción del embajador de nuestro país en Asunción, Hernán Brantes, en que acogió a la delegación al llegar, oportunidad en que el Presidente Kast hizo un brindis donde agradeció a toda la delegación por venir y les dijo: “Repártanse, júntense con gente que no es la que habitualmente se juntan. Esto es la riqueza de venir en giras presidenciales”.

Bilaterales con Lula y Alemania

Kast, en medio de la cumbre Mercosur, sostendrá diversas reuniones bilaterales. Entre ellas con el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, en el marco de la Cumbre del Mercosur; y con los Presidentes de Brasil, Lula Da Silva, de Ecuador, Daniel Noboa y de Bolivia, Rodrigo Paz.