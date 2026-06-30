Acciones mundiales se dirigen a cerrar uno de sus mejores trimestres desde 2020

A pesar de la volatilidad, ha sido un buen trimestre para los mercados. La economía evitó un daño mayor mientras esperaba la reapertura del estrecho de Ormuz y el boom de la Inteligencia Artificial expandió su alcance a nuevas empresas fuera de EEUU, ampliando el alcance del rally accionario.

Las acciones globales (MSCI ACWI) se encaminan a cerrar el período abril-junio con un rendimiento del 14%, uno de sus mejores trimestres en seis años. Hay líderes claros detrás del rally. El KOSPI coreano, que reúne a empresas de chips de memoria y otros componentes, cerró con un avance del 68% en los últimos tres meses. El índice Philadelphia de Semiconductores (SOX) se encamina a rendir un 90% en el mismo período, revelando una rotación en las preferencias dentro del mercado estadounidense, donde las “siete magníficas” (Alphabet, Apple, Tesla, Amazon, Meta y Microsoft) acumulan un alza de 10% en el trimestre, pero mantienen un rendimiento negativo (-3,7%) para lo que va del año.

Las alzas se extienden a la apertura de hoy. Tras una positiva sesión en Asia, en la que solo el Hang Seng (-0,63%) puso el freno, las acciones europeas operan firmes al alza. Los avances de los futuros estadounidenses son más débiles, tomando un respiro tras las alzas de ayer, que llevaron al Nasdaq avanzar 2%, el S&P500 más de 1% y el Dow Jones alcanzar un nivel récord.

Además del impulso de la IA, el mercado suma desde el fin de semana un renovado impulso geopolítico, después de que EEUU e Irán acordaran cesar los ataques recientes y garantizar el tránsito de buques a través del estrecho de Ormuz.

Pero el petróleo reacciona con cautela. Tras una caída inicial, el precio del crudo retoma las alzas y mantiene el barril de petróleo Brent sobre los US$74 y el WTI cercano a los US$71.

Morgan Stanley, sin embargo, considera que hay riesgo de que el mercado enfrente un exceso de suministro del petróleo dada la rapidez con la que reabriría el estrecho de Ormuz.

Tal escenario favorecería a una baja en el precio de los combustibles y ayudaría a los bancos centrales a evitar alzas de tasas. Por ahora, el dólar opta por recoger más bien un escenario de tasas más altas. La divisa (DXY) sube 0,26% y ya registra un avance de más de 2% en el último mes.

El avance del dólar pone bajo presión al yen japonés, que marcó hoy 162,32, su menor nivel en 40 años. El oro también es afectado, el metal acumula una caída de casi 11% en junio.

El mercado seguirá con atención las declaraciones que lleguen desde Sintra, Portugal, donde están reunidos desde ayer los principales banqueros centrales. Hasta ahora, el tono de los europeos ha sido a favor de un sesgo más restrictivo, advirtiendo que el precio de los combustibles y las presiones inflacionarias en esa región continuarían por más tiempo. Mañana será el turno de Kevin Warsh, presidente de la Fed.

A propósito del emisor estadounidense, ayer la Corte Suprema emitió un fallo confirmando su independencia y bloqueando la posibilidad de que la gobernadora Lisa Cook sea destituida por el presidente Donald Trump mientras avanza una investigación judicial por presunto fraude hipotecario.

Pero la Corte dio una victoria al presidente estadounidense al otorgarle históricos poderes para despedir a los jefes de agencias gubernamentales, incluyendo el regulador de libre competencia.

En la región, tras 22 días de conteo, Keiko Fujimori se confirmó ayer como ganadora de la elección presidencial en Perú.

En Venezuela, el número de víctimas de los terremotos de la semana pasada supera ya las 1.700, todavía hay decenas de miles de desaparecidos.

En la portada de Diario Financiero: Cantidad de cotizantes de AFP menor a 30 años retrocede más de 10% en una década. Empresas IPSA contribuyeron con más de US$ 8 mil millones en impuestos al Fisco.

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