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Pablo Camus gana estrecha elección y asumirá rectoría de la U. de Antofagasta con foco en ajuste financiero

El decano de la Facultad de Educación se impuso al actual rector Marcos Cikutovic por 158,75 votos frente a 133,75. Su llegada ocurre en un momento complejo para la universidad estatal, marcada por déficit presupuestario, presión por ajustes internos y la pérdida de $12 mil millones para infraestructura científica y académica.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Viernes 26 de junio de 2026 a las 12:23 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte universidades Antofagasta crisis financiera regiones educacion
<p>Pablo Camus gana estrecha elección y asumirá rectoría de la U. de Antofagasta con foco en ajuste financiero</p>

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