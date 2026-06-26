Pablo Camus gana estrecha elección y asumirá rectoría de la U. de Antofagasta con foco en ajuste financiero

El decano de la Facultad de Educación se impuso al actual rector Marcos Cikutovic por 158,75 votos frente a 133,75. Su llegada ocurre en un momento complejo para la universidad estatal, marcada por déficit presupuestario, presión por ajustes internos y la pérdida de $12 mil millones para infraestructura científica y académica.

La Universidad de Antofagasta ya tiene nuevo rector para el periodo 2026 - 2030. Pablo Camus Galleguillos, decano de la Facultad de Educación, ganó la segunda vuelta frente al actual rector, Marcos Cikutovic Salas, en una elección marcada por la participación del mundo académico.

Camus obtuvo 158,75 votos ponderados, frente a los 133,75 de Cikutovic. El resultado se definió en segunda vuelta, luego de que ambos quedaran como los candidatos más votados en la primera etapa.

La elección se desarrolló bajo el reglamento electoral vigente de la UA que establece una ponderación diferenciada según la jornada laboral de los académicos. Los docentes contratados por hora tienen una ponderación de 0,25 voto, quienes desempeñan media jornada cuentan con 0,5 y los académicos de jornada completa tienen el valor de 1 voto.

El proceso abre una nueva etapa para la universidad estatal en medio de un escenario financiero complejo. La institución arrastra un déficit presupuestario que ha tensionado su operación interna y que instaló en la comunidad universitaria el debate por eventuales ajustes, reestructuración administrativa y búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento.

A ese cuadro se sumó en noviembre de 2025 la pérdida de un financiamiento por $12 mil millones asociado al Fondo de Infraestructura Universitaria del Ministerio de Ciencia, luego de que la postulación de la UA fuera declarada inadmisible por fallas en la elaboración del proyecto.

El episodio provocó cuestionamientos internos por la gestión administrativa y derivó en la salida de directivos vinculados al proceso.

Los desafíos financieros de la UA

El tema financiero cruzó la campaña. En un conversatorio realizado a mediados de junio organizado por la Asociación de Funcionarios Académicos de la UA Camus abordó el déficit estructural de la institución “no comparto la premisa de que el estamento académico sea el responsable del déficit estructural de la universidad. Cuando se analiza en detalle, hoy cerca del 50% del gasto responde a administración central y costos de funcionamiento”, sostuvo.

En ese escenario, Camus planteó durante la campaña que su administración deberá avanzar en dos frentes clave para la universidad, fortalecer la acreditación institucional y abrir nuevas fuentes de financiamiento “necesitamos acreditar por 5 años. También necesitamos diversificar los ingresos” afirmó.

Tras conocerse el resultado, el rector electo insistió en que el ajuste interno deberá abordarse con planificación y participación de la comunidad universitaria “sabemos que tenemos desafíos en términos de ajuste y proyección de nuestro quehacer académico y lo vamos a hacer con la gente”.

Transición en la rectoría

El cambio de mando está previsto para el 21 de agosto. Hasta entonces, la universidad deberá iniciar un proceso de transición entre la actual administración y el equipo que encabezará Camus para el periodo 2026 - 2030.

Sobre esa etapa, el rector electo dijo que buscará una transición ordenada junto a Cikutovic "creemos que debemos demostrar que podemos hacer un proceso de transición ejemplar. Que nuestros procesos de gestión y académicos se den en el marco de un espíritu democrático y de transparencia. Tengo la plena esperanza que eso se va a cumplir y que vamos a hacer un ejemplo de ese proceso”.