Arica usará avioneta para llegar a zonas críticas y contener el avance de la mosca de la fruta

La iniciativa aprobada por el Consejo Regional, permitirá duplicar la producción del único centro de insectos estériles del país y retomar el uso de avionetas para llegar a quebradas, cerros y zonas rurales. Se trata de la inversión más grande en la historia del SAG en la región.

Arica y Parinacota invertirá $ 4.771 millones para reforzar el control de la mosca de la fruta, una plaga que sigue generando brotes en la región. El plan apunta a ampliar la capacidad del SAG y llegar a zonas donde hoy el control terrestre no siempre es suficiente.

El Consejo Regional aprobó de forma unánime el proyecto “Ampliación del Centro de Producción de Insectos Estériles (CPIE) y Blindaje Fitosanitario mediante Liberación Aérea Masiva para el Fomento Productivo de la Región de Arica y Parinacota”, que será ejecutado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y financiado a través del Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo.

El proyecto tiene dos partes clave. Primero, ampliar el Centro de Producción de Insectos Estériles de Arica, el único de este tipo en Chile, para duplicar su capacidad. Segundo, retomar la liberación aérea mediante avioneta, lo que permitirá llegar a quebradas, cerros, zonas rurales dispersas y sectores urbanos donde el control terrestre es más limitado.

El ministro de Agricultura, Jaime Campos Quiroga, sostuvo que “proteger el patrimonio fitosanitario es fundamental para resguardar la agricultura y mantener el acceso a los mercados nacionales e internacionales”.

La autoridad agregó que el proyecto ayudará a evitar restricciones comerciales, mejorar la competitividad de los productores y dar mayor seguridad al desarrollo agrícola.

Más capacidad y cobertura aérea

Con la ampliación del CPIE, el SAG busca duplicar la producción de insectos estériles para reforzar el control de la mosca de la fruta. Estos ejemplares se liberan en zonas afectadas o de riesgo para reducir la reproducción de la plaga.

El proyecto también considera el retorno de la avioneta para hacer liberaciones masivas desde el aire. La medida permitirá cubrir quebradas, cerros, áreas urbanas y sectores rurales dispersos, donde el trabajo por tierra es más difícil.

El director regional del SAG, Álvaro Alegría Matus sostuvo que el proyecto marca un precedente para el servicio por el alto nivel de recursos aprobados, siendo la inversión más grande en la historia del SAG en la región

“Es un hecho inédito y único en el SAG por la magnitud de los recursos aprobados. Gracias al compromiso del Gobierno Regional y del Consejo Regional podremos ampliar un laboratorio único en Chile, duplicar la producción de insectos estériles y recuperar una técnica estratégica como la liberación aérea” señaló.

El objetivo es reducir el riesgo de nuevos brotes, especialmente en una región fronteriza, con quebradas, cerros y sectores agrícolas donde el control por tierra no siempre llega con facilidad.

Meta de volver a ser zona libre

Desde el SAG también apuntan a que el fortalecimiento del sistema regional permita avanzar hacia una meta de mediano plazo.

Alegría afirmó que estos avances permitirán proyectar con “optimismo el futuro y acercarnos al objetivo de volver a decir, en el mediano plazo, que Arica es una región libre de la mosca de la fruta”.

Desde el Gobierno Regional destacaron que la iniciativa no solo busca proteger la sanidad agrícola, sino también resguardar la producción, el empleo y la competitividad de Arica y Parinacota. El control de la plaga es clave para mantener el acceso de la fruta regional a mercados nacionales e internacionales y para dar mayor estabilidad a la actividad agrícola local.