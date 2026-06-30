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Arica y Parinacota

Carga peligrosa: tras cuatro años de espera retiran del Puerto de Arica contenedores con sustancia que planteaba riesgo de accidente de gran magnitud

El retiro cerró una situación crítica que se arrastraba desde 2022, con 576 toneladas de precursores químicos y era considerada un foco de alta peligrosidad para Arica. Las sustancias fueron trasladadas hasta la planta Coactiva, de Cemento Polpaico, para su disposición final.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Martes 30 de junio de 2026 a las 14:40 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte arica arica y parinacota
<p>Carga peligrosa: tras cuatro años de espera retiran del Puerto de Arica contenedores con sustancia que planteaba riesgo de accidente de gran magnitud</p>

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