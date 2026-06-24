“Nuestro futuro está en riesgo”: emblemática empresa de Arica impactada por arancel de 50% de Trump pide ayuda a Cancillería

El mercados estadounidense, donde antes de las sobretasas pagaba un arancel cero gracias al TLC, representa 80% de sus ventas. Para no perder clientes en ese país ha debido recortar drasticamente sus precios, incluso vendiendo al costo en algunos casos.

Una empresa industrial de Arica quedó atrapada en el fuego cruzado de la geopolítica mundial. Se trata de Condensa, fabricante de envases de aluminio con 56 años de historia en la región, que construyó buena parte de su crecimiento exportador al amparo del Tratado de Libre Comercio entre Chile y EEUU.

Hoy, sin embargo, está pagando un arancel de 50% para ingresar al mercado estadounidense, que sostuvo buena parte de su crecimiento durante las últimas dos décadas, con más de 80% de sus ventas. Hasta antes de la sobretasa aplicada por el gobierno de Donald Trump, sus productos ingresaban al país del norte con arancel cero.

“Cuando te cambian las reglas del juego, pese a tener un TLC que te da un parámetro, un esquema de trabajo y tranquilidad, y esas reglas cambian con un arancel de 50%, nosotros vemos que el futuro de nuestra empresa está en grave riesgo”, dijo a DF Regiones el gerente general, Matías Levit.

Matías Levit, gerente general de Condensa.

Vender al costo

Condensa fabrica envases de aluminio que se utilizan en aerosoles, perfumería, botellas roscas y otros productos para diversas industrias. Produce más de 65 millones de unidades al año y anualmente despacha más de 450 contenedores, ubicándose como el tercer mayor cliente chileno del Puerto de Arica.

La empresa mantiene relaciones comerciales de largo plazo con clientes norteamericanos, algunas de ellas de hasta 20 años. Levit explica que han realizado ajustes para sostener la relación con sus clientes, y parte del aumento está siendo absorbido por los compradores en EEUU y otra parte por la empresa, pero bajar los precios en la misma proporción es inviable. “Hemos tenido que hacer unos esfuerzos de precio muy grandes. Bajar el 50% de los precios es imposible para nosotros, pero en algunos casos estamos vendiendo al costo”.

Aun así, advierte que el escenario no es sostenible si no hay una solución comercial o diplomática. “En el mediano largo plazo nuestro futuro en EEUU está en riesgo crítico, porque competir con esta desigualdad es casi imposible”, dijo.

Aunque Condensa ya exporta a otros mercados en Europa, como Reino Unido y Francia, Levit explica que redirigir grandes volúmenes al Viejo Continente no es un proceso inmediato. “Desde el año pasado ya iniciamos un plan de emergencia para salir a poder comercializar nuestros productos a Europa, pero migrar a un mercado son años de trabajo. Desarrollar un mercado te puede demorar de tres a cinco años, sobre todo si trata de compensar al mercado norteamericano, que era nuestro principal mercado”.

Gestiones con autoridades

Según Levit, la empresa tomó contacto con la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) y también con el Ministerio de Hacienda. El caso fue presentado al Gobierno anterior y retomaron las gestiones tras el cambio de administración.

Fueron recibidos por la subsecretaria Paula Estévez y su equipo, además de mantener conversaciones con Hacienda. Sin embargo, Levit cree que al caso no se le ha dado la importancia que merece en las negociaciones con Washington. “Como somos quizás la única empresa en Chile, o una de las pocas, que está afecta a este impuesto dramático de 50%, y somos de un peso quizás un poco menor a un gremio como el salmonero o el forestal, quizás no hemos logrado que nuestro caso tenga la misma relevancia”.

El ejecutivo agregó que sus propios clientes en EEUU también han realizado gestiones ante autoridades de ese país. “Han enviado cartas a legisladores, a senadores, a gobernadores, incluso al secretario de Comercio Howard Lutnick, para que alivianen esta carga impositiva, porque ellos también se están viendo muy afectados”.

Trump inició su ofensiva comercial en abril de 2025 con una estrategia de dos niveles, un arancel base universal de 10% y una tasa especial para países ofensores, de 50%. Aunque Chile no correspondía a este perfil, las alarmas a nivel local se encendieron porque la misma tasa se aplicaría a las importaciones de cobre, aunque más tarde se precisó que solo para productos semiacabados y manufacturas intensivas en el metal, como cables y tuberías. Las importaciones de cátodos quedaron con una tasa cero.

Tras una serie de ajustes y algunos reveces judiciales, la mayor parte de los gravámenes se han nivelado en 10%, mientras que en el caso del acero y el aluminio se mantiene la tasa de 50% bajo la premisa que las importaciones de estos metales constituyen una grave amenaza a la industria nacional y a la seguridad interna de EEUU.

Un emblema de Arica

Condensa fue fundada en 1970 por Roberto Levit y hoy está en manos de la segunda generación familiar. Partió produciendo condensadores electrónicos para televisores y luego se reconvirtió a envases de aluminio. A lo largo de sus 56 años ha debido adaptarse a varias transformaciones. “Somos quizás una de las fábricas más antiguas y emblemáticas del norte. Sobrevivimos a la crisis industrial de los ‘70, en que Arica casi perdió su industria. Nosotros nos reinventamos. Aquí sobrevivimos también la globalización, cuando se fueron todas las grandes empresas de consumo masivo a fines de los ‘90, y ahí nos reinventamos como empresa exportadora”.

Hoy da empleo a 220 personas y Levit destaca su estrecho vínculo con la región. “Somos una empresa emblemática de Arica. Tenemos ya tres generaciones de trabajadores aquí, hijos, nietos, tenemos parejas, primos. Somos realmente una empresa familiar, no solo por los dueños, sino por nuestra participación en el ecosistema de la zona”.

No solo cobre y salmón

Levit aseguró que Condensa seguirá buscando nuevos mercados y realizando gestiones con autoridades en Chile y EEUU. Sin embargo, insistió en que el punto central es que se respete el marco comercial que permitió a empresas chilenas construir relaciones de largo plazo en el mercado norteamericano.

El ejecutivo también pidió que la agenda comercial no se concentre solo en los grandes sectores exportadores. “No se olviden de las empresas medianas, que en este caso exportamos también productos de alta calidad, productos de valor agregado. Las salmoneras, las forestales son importantes, pero también hay otras industrias que también son un aporte”, afirmó.