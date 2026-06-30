Ley Uber pega fuerte en Arica y amenaza dejar fuera de operación a ocho de cada 10 conductores de plataforma en la región
Según el estudio del Centro UC, Arica y Parinacota aparece como la región más expuesta a la normativa, porque gran parte de sus conductores opera con vehículos más antiguos que el límite que exigiría el reglamento. Solo por esa condición, 83% quedaría fuera, lo que podría reducir la oferta de autos y elevar los tiempos de espera en la ciudad.
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