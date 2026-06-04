Empresa que elabora cerveza con agua de niebla consolida su presencia en el retail y ahora busca expandirse al pisco y al desarrollo de soluciones hídricas

Cervecería Atrapaniebla, de Coquimbo, vende cerca de 15 mil botellas y 140 barriles mensuales, y está presente en 245 salas de Jumbo y Santa Isabel. Ahora está desarrollando un kit de captación de niebla para abastecer a pequeñas unidades productivas en zonas con escasez hídrica.

En el secano costero de la Región de Coquimbo, Cervecería Atrapaniebla convirtió la camanchaca en el insumo central de su negocio. La empresa, que elabora cerveza con agua captada de niebla, consolidó su presencia en el retail nacional y ahora prepara una nueva etapa de expansión ligada al pisco y al desarrollo de soluciones hídricas para zonas afectadas por la sequía.

La empresa, ubicada en la comunidad agrícola de Peñablanca, entre Los Vilos y Ovalle, produce actualmente tres variedades de cerveza y comercializa sus productos a través de supermercados, distribuidores, restaurantes, bares y locales propios.

Tras partir en julio de 2023 con una primera entrega acotada a Jumbo La Serena y salas de Jumbo y Santa Isabel en la Región de Coquimbo, Atrapaniebla hoy está presente a nivel nacional en 245 salas de ambas cadenas de Cencosud.

A esa consolidación comercial se suma una segunda línea de desarrollo. Durante 2025, la empresa se incorporó a un proyecto con el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (Ceaza) y financiamiento de Corfo para avanzar en humedales depuradores que permitan tratar y reutilizar aguas residuales provenientes de procesos productivos. Ese trabajo se suma a otra iniciativa orientada a transformar la captación de agua de niebla en una solución comercial para pequeñas unidades productivas del secano costero.

Su fundador, Marco Carcuro, explicó que la llegada al retail se dio a través del programa Nuestros Productores de Cencosud, tras una rueda de negocios realizada en la Región de Coquimbo.

“Esto partió hace hartos años atrás, después de una rueda de negocios que se hizo en una universidad, acá en la región. Entonces íbamos varios pequeños productores y mostrábamos nuestros productos a los product managers de distintos retailers”, señaló. Después de ese primer acercamiento, el interés de Cencosud abrió una nueva etapa para la cervecería.

“El product manager de Jumbo se interesó en nuestros productos y al cabo de cuatro meses de esa reunión nos llamaron por teléfono para que enviáramos nuestro portafolio de productos”, agregó. Según Carcuro, la entrada al retailer marcó un cambio relevante para la empresa, tanto en visibilidad como en percepción de marca.

Desde Cencosud, la gerente de Negocios Mypes de supermercados, Verónica Alcaíno, dice que el caso de Atrapaniebla refleja el rol que ha buscado cumplir el programa en la incorporación de emprendimientos nacionales.

“En Cencosud impulsamos el desarrollo estratégico de nuestras categorías, generando valor compartido junto a proveedores y, especialmente, con emprendedores que aportan innovación y diferenciación a nuestra propuesta. El ingreso de la cerveza Atrapaniebla a Jumbo y Santa Isabel es un claro ejemplo de ello, a través de Nuestros Productores, nuestro programa de apoyo a Mypes, que promueve el crecimiento de emprendedores nacionales mediante su incorporación, capacitación, visibilidad y comercialización”, señaló.

La ejecutiva agregó que, desde su creación hace más de cinco años, Nuestros Productores ha apoyado a más de 200 proveedores a lo largo de Chile, con un portafolio que supera los 700 productos.

Canales de venta

Atrapaniebla comercializa cerca de 15 mil botellas de 330 cc al mes, equivalentes a unas 600 cajas de 24 unidades, además de unos 140 barriles mensuales. En términos de ingresos, Carcuro estima ventas brutas cercanas a $ 30 millones mensuales.

El desempeño se da en un contexto menos dinámico para la categoría. De acuerdo con el fundador, el consumo de alcohol ha mostrado una baja que afecta a distintas bebidas, incluyendo cerveza, vino y destilados.

“Estamos en un periodo más o menos bajo. A nivel global, el consumo de alcohol, tanto vino, como cerveza y destilado, ha bajado, entonces estamos en un periodo de ajuste”, sostuvo.

Pese a ello, la empresa busca apoyarse en su sello de origen y en la diversificación de canales. Además del retail, Atrapaniebla cuenta con dos pequeños bares en El Pueblito Peñuelas, espacio comercial ubicado entre La Serena y Coquimbo, y proyecta abrir un tercer local en Ovalle, donde ya cuenta con una propiedad para iniciar los trabajos.

La cervecería produce actualmente las variedades Golden, Scottish y Brown. También está probando una cerveza dark, por ahora solo en barril, para evaluar la respuesta de los consumidores. Según Carcuro, las mayores ventas se concentran entre Golden y Scottish, especialmente durante el verano.

“Está entre la Golden y la Scottish, que son las que se consumen más en verano porque son cervezas un poco más refrescantes. También lo que se está dando es el tema de la michelada, como la coctelería de cerveza. Entonces ahí entra muy bien a jugar en ese segmento”, dijo.

Agua de niebla como sello productivo

El diferencial de Atrapaniebla está en el uso de agua de niebla para elaborar la cerveza. La empresa capta el recurso mediante atrapanieblas instalados en una zona marcada por la escasez hídrica, lo que le permite abastecer el proceso productivo con una fuente no convencional.

“Nosotros nos caracterizamos por ser una cerveza sustentable, ya que utilizamos el recurso hídrico como nadie lo utiliza. Nosotros captamos el agua de las nubes a través del sistema de atrapanieblas y con esta agua hacemos la cerveza”, explicó Carcuro.

El fundador precisó que el agua usada en el producto final proviene completamente de la niebla. Para labores de aseo, mantención y enfriado, en cambio, la empresa sigue utilizando agua de red.

“Lo que va en la botella y el barril adentro es el 100%. Para hacer aseo, todo lo que es mantención, enfriado, estamos hasta el momento trabajando con agua de la red. Entonces dentro de la botella para el proceso es 100%”, señaló.

La tecnología ha sido clave para operar en una zona de alta sequía. Según Carcuro, ese contexto ha hecho que el modelo deje de verse solo como una innovación llamativa y comience a posicionarse como una alternativa replicable.

“Hemos llamado la atención porque esta iniciativa surge como una alternativa frente a la sequía. Lo que en un comienzo podía parecer una idea lejana o incluso una locura, hoy está tomando forma. Queremos ser un ejemplo en el uso de fuentes de agua no convencionales y, al mismo tiempo, que esta experiencia pueda replicarse en otros territorios”.

El desarrollo de una solución hídrica

En paralelo al crecimiento comercial de la cerveza, la firma está trabajando en una línea de soluciones hídricas. La idea es transformar el sistema de captación en un producto comercial que pueda ser instalado en pequeñas unidades productivas del secano costero y otros territorios con problemas de acceso al agua.

“Estamos trabajando con el tema de que el atrapanieblas sea un producto comercial. La batería del sistema. Nosotros queremos llegar a un punto de tener como un atrapanieblas mecano que nos puedan comprar. Instalarlo con el monitoreo, con el manejo para poder abastecer pequeñas unidades productivas que tengan bajo acceso al agua”, dijo Carcuro.

El proyecto considera módulos de captación, monitoreo remoto, energía fotovoltaica, sensores y sistemas de transporte de agua de niebla. Según antecedentes entregados por la empresa, la iniciativa cuenta con una inversión total de $ 75.660.000, de los cuales $ 59.880.000 corresponden a subsidio Corfo y $ 15.780.000 a aporte privado.

La meta técnica es superar los 20 mil litros mensuales de agua de niebla, volumen que permitiría cubrir las necesidades hídricas de la cervecería piloto. La batería evaluada considera 60 m² de captación y el diseño proyectado busca escalar a 100 m².

La empresa ve potencial en cervecerías, agroindustria, turismo rural, comunidades agrícolas, educación ambiental y compañías ubicadas en territorios con estrés hídrico. El modelo, según la firma, podría crecer por módulos, partiendo con una unidad pequeña para validar rendimiento en terreno y luego aumentando superficie de captación, almacenamiento, monitoreo y transporte según la demanda de cada cliente.

Reutilización de aguas

Durante 2025, Atrapaniebla también se incorporó a un proyecto impulsado por Ceaza, con financiamiento de Corfo, para diseñar e implementar humedales depuradores orientados al tratamiento y reutilización de aguas residuales de empresas pisqueras y cerveceras.

En el caso de la cervecería, la iniciativa apunta a recuperar agua proveniente de sus procesos productivos y darle nuevos usos en el mismo entorno donde opera la planta.

“Estamos probando también un humedal para aguas residuales. Es decir, toda el agua que sale del proceso de la cervecería pasa a través de una piscina tipo humedal con plantitas y microorganismos y sale con condiciones para ser utilizada para agua de riego”, explicó Carcuro.

La iniciativa busca que el agua captada desde la niebla no solo sea utilizada en la producción, sino también reutilizada en el mismo entorno productivo.

“Entonces el agua que entra es agua que viene de la niebla. El agua que sale se puede utilizar para reforestar o para otras cosas. Ahí mismo, en el sector donde estamos”, indicó.

Del retail al pisco

La próxima apuesta de Atrapaniebla será entrar al mundo del pisco. La empresa busca desarrollar un producto elaborado con agua de niebla, aprovechando que parte relevante de la composición final del destilado corresponde a agua de alta pureza.

“Vamos a empezar a trabajar el año que viene en un próximo proyecto que es para elaborar pisco con agua de niebla”, adelantó Carcuro.

El objetivo, dijo, es reducir la presión sobre fuentes tradicionales de agua en una región golpeada por la sequía, incorporando el agua de niebla en una etapa del proceso productivo.

“Tenemos el agua de la niebla que viene con buenas características que se pueden mejorar y que puede servir perfectamente para eso”, explicó.

El proyecto partirá desde una etapa inicial de desarrollo, con trabajo en prototipos, equipamiento y abastecimiento de vino base.

“Queremos hacer los prototipos y todo. Vamos a trabajar desde cero, desde el alambique hasta el sistema de captación de agua. Ya tenemos asesor técnico listo. Están en construcción del alambique y ya tenemos también dónde comprar el vino base para poder hacer la destilación. O sea, está en buen camino todo eso”, agregó.

Con esa hoja de ruta, Atrapaniebla busca pasar de una marca regional instalada en el retail a una empresa con nuevas líneas de innovación hídrica, en una región donde la sequía se ha convertido en una variable estructural para la producción agrícola, pisquera y alimentaria.