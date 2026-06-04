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Histórico golpe al robo de madera en Ñuble: operativo dejó 17 detenidos y $ 3 mil millones incautados en recursos forestales sustraídos

Durante el operativo fueron confiscados cerca de 40 vehículos y maquinaria pesada, cuyos avalúos bordean los $ 1.500 millones. A esto se sumó la incautación de parcelas, dinero en efectivo y la retención de 28 productos bancarios, asfixiando por completo las operaciones del clan familiar que operaba principalmente en faenas de Forestal Arauco.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Jueves 4 de junio de 2026 a las 11:20 hrs.

robos delitos fiscalía Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>Histórico golpe al robo de madera en Ñuble: operativo dejó 17 detenidos y $ 3 mil millones incautados en recursos forestales sustraídos</p>

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