Histórico golpe al robo de madera en Ñuble: operativo dejó 17 detenidos y $ 3 mil millones incautados en recursos forestales sustraídos
Durante el operativo fueron confiscados cerca de 40 vehículos y maquinaria pesada, cuyos avalúos bordean los $ 1.500 millones. A esto se sumó la incautación de parcelas, dinero en efectivo y la retención de 28 productos bancarios, asfixiando por completo las operaciones del clan familiar que operaba principalmente en faenas de Forestal Arauco.
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El decomiso de madera por unos $ 3 mil millones, maquinaria y especies fue el resultado de un megaoperativo que permitió desbaratar a una banda familiar dedicada al robo de madera en la localidad de El Carmen, Región de Ñuble. La histórica incautación fue el resultado de un operativo liderado por la Fiscalía y la Policía de Investigaciones, el cual terminó con 17 personas detenidas por sustraer, blanquear y comercializar los recursos forestales.
Durante el operativo fueron confiscados cerca de 40 vehículos y maquinaria pesada, cuyos avalúos bordean los $ 1.500 millones, además del acopio de madera. A esto se sumó la incautación de parcelas, dinero en efectivo y la retención de 28 productos bancarios, asfixiando por completo las operaciones del clan familiar que operaba principalmente en faenas de Forestal Arauco S.A.
Las operaciones
De acuerdo a las investigaciones, el modus operandi de la banda era iniciar con robo directo en los predios, facilitado por la entrega de información privilegiada. Al respecto, el fiscal Álvaro Serrano explicó que “este es un grupo de 17 personas y los cabecillas eran cinco. Dentro de ellos, había trabajadores de algunas empresas forestales, quienes les alertaban cada vez que las empresas hacía tala de árboles y las acopiaba en sus predios. Entonces, con el dato en mano, ellos iban con sus camiones y maquinarias y se las robaban”.
Una vez sustraída la carga, el grupo criminal necesitaba darle una apariencia legal para venderla en el mercado formal y sortear las fiscalizaciones. “Ellos contaban con dos grandes aserraderos ubicados en el camino a Pinto, de la comuna de Chillán, que es donde llevaban este material, para luego vendérselo a aserraderos formales de esta misma zona, con facturas de por medio”, detalló el fiscal Serrano.
El alto nivel de organización comercial de la banda llevó a las autoridades a enfocar su estrategia investigativa netamente en el dinero y en el fraude tributario, para lo cual ya se ofició al Servicio de Impuestos Internos.
En tanto, el fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal de Ñuble, Rolando Canahuate, recalcó la importancia de esta medida señalando que “lo que buscamos en el Sistema de Análisis Criminal es atacar donde más les duele, que es precisamente su patrimonio”, agregando que “seguir la ruta del dinero es la única forma de ir acabando con este tipo de organizaciones”.
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