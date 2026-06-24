MOP activa medidas preventivas y control vehicular hacia centros de esquí en Chillán por sistemas frontales con temperaturas extremas
La Ruta N – 55, única vía de acceso al Valle Las Trancas, es monitoreada permanentemente por Vialidad para garantizar la seguridad de los más de 20 mil visitantes que proyectan recibir esta temporada. El porte de cadenas es obligatorio.
Noticias destacadas
Ante este masivo flujo de visitantes y la llegada de un sistema frontal con temperaturas bajo cero, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) desplegó un operativo logístico y preventivo para mantener habilitadas la Ruta N- 55 que conecta a Chillán con los centros invernales de esquí del Valle Las Trancas, en la Región de Ñuble.
La única vía de acceso hacia los complejos turísticos Termas de Chillán y Nevados de Chillán, permite durante la temporada invernal el tránsito de más de 20 mil turistas. Para sostener el alto flujo vehicular y garantizar el desarrollo de la industria turística cordillerana, la dirección de Vialidad y Carabineros establecieron que a partir del 24 de junio, el uso de cadenas para vehículos de tracción simple es obligatorio, desde el kilómetro 68, ubicado en el sector de Las Trancas. Los vehículos de doble tracción, en tanto, deben portarlas de manera obligatoria en su equipamiento.
El seremi de Obras Públicas de Ñuble, Luis Carrasco, enfatizó la urgencia de mantener operativa la ruta, clave para la región durante el invierno, más aún tras la nieve caída el fin de semana. “Hemos estado monitoreando permanentemente el estado de la Ruta N-55 debido al aumento significativo de visitantes que ha registrado el sector desde el fin de semana. Nuestras cuadrillas han desarrollado trabajos preventivos para mantener la conectividad, pero las condiciones meteorológicas han cambiado durante la jornada y, por ello, hemos reforzado las medidas de seguridad para quienes transitan hacia la cordillera”, detalló.
La actividad turística invernal cuadruplica el número de residentes habituales. Para mantener el ordenamiento y resguardo de los visitantes en plena temporada de vacaciones escolares, la autoridad mantiene un control de tránsito regulado que busca optimizar los tiempos de desplazamiento comercial y turístico.
Así, la subida de vehículos opera durante la mañana y hasta las 14:00 horas, mientras que la bajada se habilita exclusivamente por la tarde. El diseño logístico prioriza la actividad económica del sector, permitiendo el acceso garantizado a través del control policial a todos los turistas que presenten reservas formales en los establecimientos hoteleros ubicados por sobre el sector de Las Trancas.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Caso Sartor: Toesca ingresa cuarta querella y apunta contra préstamos a sociedad de hermanos Larraín y factoring Emprender Capital
Denunció los delitos de negociación incompatible y administración desleal, por el financiamiento otorgado de tres fondos de Sartor AGF a Danke SF SpA y a Emprender Capital Servicios Financieros SpA, ambas sociedades relacionadas al grupo.
Dos recursos de vecinos y ambientalistas amenazan con judicializar megaproyecto Maratué de 14 mil viviendas en Puchuncaví
Luego que el Comité de Ministros respaldara la iniciativa de la familia Lería, opositores recurrieron al Tribunal Ambiental, que mantiene las acciones en análisis de admisibilidad.
Gremio de legaltech: "Chile tiene una oportunidad única de transformarse en un hub de tecnología jurídica en América Latina"
El director ejecutivo de la Asociación de Legaltech Chile, Esteban Ruiz, sostiene que "el desafío es construir interoperabilidad, acceso seguro a los datos y colaboración público privada para que la industria pueda escalar".
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete