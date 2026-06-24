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MOP activa medidas preventivas y control vehicular hacia centros de esquí en Chillán por sistemas frontales con temperaturas extremas

La Ruta N – 55, única vía de acceso al Valle Las Trancas, es monitoreada permanentemente por Vialidad para garantizar la seguridad de los más de 20 mil visitantes que proyectan recibir esta temporada. El porte de cadenas es obligatorio.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Miércoles 24 de junio de 2026 a las 15:40 hrs.

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<p>MOP activa medidas preventivas y control vehicular hacia centros de esquí en Chillán por sistemas frontales con temperaturas extremas</p>

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