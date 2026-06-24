MOP activa medidas preventivas y control vehicular hacia centros de esquí en Chillán por sistemas frontales con temperaturas extremas

La Ruta N – 55, única vía de acceso al Valle Las Trancas, es monitoreada permanentemente por Vialidad para garantizar la seguridad de los más de 20 mil visitantes que proyectan recibir esta temporada. El porte de cadenas es obligatorio.

Ante este masivo flujo de visitantes y la llegada de un sistema frontal con temperaturas bajo cero, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) desplegó un operativo logístico y preventivo para mantener habilitadas la Ruta N- 55 que conecta a Chillán con los centros invernales de esquí del Valle Las Trancas, en la Región de Ñuble.

La única vía de acceso hacia los complejos turísticos Termas de Chillán y Nevados de Chillán, permite durante la temporada invernal el tránsito de más de 20 mil turistas. Para sostener el alto flujo vehicular y garantizar el desarrollo de la industria turística cordillerana, la dirección de Vialidad y Carabineros establecieron que a partir del 24 de junio, el uso de cadenas para vehículos de tracción simple es obligatorio, desde el kilómetro 68, ubicado en el sector de Las Trancas. Los vehículos de doble tracción, en tanto, deben portarlas de manera obligatoria en su equipamiento.

El seremi de Obras Públicas de Ñuble, Luis Carrasco, enfatizó la urgencia de mantener operativa la ruta, clave para la región durante el invierno, más aún tras la nieve caída el fin de semana. “Hemos estado monitoreando permanentemente el estado de la Ruta N-55 debido al aumento significativo de visitantes que ha registrado el sector desde el fin de semana. Nuestras cuadrillas han desarrollado trabajos preventivos para mantener la conectividad, pero las condiciones meteorológicas han cambiado durante la jornada y, por ello, hemos reforzado las medidas de seguridad para quienes transitan hacia la cordillera”, detalló.

La actividad turística invernal cuadruplica el número de residentes habituales. Para mantener el ordenamiento y resguardo de los visitantes en plena temporada de vacaciones escolares, la autoridad mantiene un control de tránsito regulado que busca optimizar los tiempos de desplazamiento comercial y turístico.