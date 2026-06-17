Trabajadores portuarios bajan paro nacional tras alcanzar acuerdo total con el Gobierno por pensiones de gracia

La Confederación Unión Portuaria canceló la movilización que amenazaba al comercio exterior luego de que el Ministerio del Interior acogiera el cronograma exigido para resolver los beneficios pendientes de 6.500 operarios.

La Confederación Unión Portuaria de Chile, que agrupa a unos 6.500 trabajadores distribuidos en distintos terminales del país, anunció que no se concretará la paralización nacional indefinida programada para este jueves 18 de junio. La medida fue depuesta de manera oficial tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno que acoge la totalidad de las exigencias históricas del gremio.

​Durante la jornada de este martes, los representantes sindicales sostuvieron intensas conversaciones con el Ministerio del Interior, lideradas por el ministro Claudio Alvarado y el subsecretario Máximo Pavez. Según confirmaron los trabajadores, la rápida resolución del conflicto se articuló debido a que el Ejecutivo acogió todas las exigencias de los estibadores, desactivando un bloqueo logístico que mantenía en alerta al sector exportador.

​Las negociaciones lograron concretar las garantías que el gremio había solicitado para deponer la movilización. El Gobierno se comprometió a entregar fechas concretas y verificables para la resolución de los casos pendientes de pensiones de gracia y un cronograma claro para la situación de las viudas beneficiarias. Adicionalmente, se aseguró la firma y el despacho efectivo de los decretos pendientes con su debida tramitación administrativa, además de establecer una hoja de ruta formal con plazos definidos para iniciar el desarrollo de un nuevo acuerdo con el sector portuario.

​Declaración oficial

​A través de una declaración pública emitida por el organismo portuario, ratificó el fin de la paralización. En el documento, la entidad detalló que "tras analizar las respuestas entregadas por el Gobierno, se ha verificado el cumplimiento total de las demandas presentadas por la organización, alcanzando una solución satisfactoria para los trabajadores portuarios y sus familias".

​En virtud de los consensos logrados y el cumplimiento íntegro de las materias planteadas, el gremio indicó que la Directiva Nacional tomó la decisión de "poner término al estado de alerta y dejar sin efecto las medidas de paralización que estaban siendo evaluadas a nivel nacional".

La confederación reafirmó su rol como principal organización del rubro y enfatizó que esperan que el Estado de Chile mantenga la mejor voluntad para seguir viendo los temas concernientes al futuro del sector, agotando en conjunto todas las instancias de diálogo.

Continuidad operativa y desafíos a futuro

La cancelación de la protesta permite asegurar el flujo interrumpido en la cadena de suministro. Tras este acuerdo, operarán con total normalidad las faenas en los puertos de Iquique, Antofagasta, Tocopilla, Huasco, Caldera, Ventanas, Valparaíso, San Antonio, Penco, Lirquén, San Vicente, Coronel y Punta Arenas, devolviendo la tranquilidad a las empresas vinculadas al comercio exterior.

Pese al éxito en el acuerdo, el gremio dejo claro en señalar que la agenda no está completamente cerrada. Desde el organismo portuario advirtieron que aún existen temas estructurales pendientes en materia de legislación, previsión y salud laboral, los cuales deberán ser abordados en las mesas de trabajo fijadas en la nueva hoja de ruta pactada con las autoridades.