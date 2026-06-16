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Paro portuario indefinido a nivel nacional amenaza a 90% del comercio exterior a partir de este jueves

La Confederación Unión Portuaria de Chile, que agrupa a más de seis mil operarios, paralizará sus funciones el 18 de junio en todos los terminales del país acusando reiterados incumplimientos del Ejecutivo con los acuerdos del sector. El delegado presidencial Manuel Millones expresó su confianza en que no se generen desórdenes en las ciudades portuarias.

Por: Matías Carrascosa

Publicado: Martes 16 de junio de 2026 a las 21:00 hrs.

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<p>Paro portuario indefinido a nivel nacional amenaza a 90% del comercio exterior a partir de este jueves</p>

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