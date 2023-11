La hora del balance: Cómo quedan las finanzas de la corporación Santiago 2023 tras los Juegos Panamericanos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Apagada la antorcha de los Juegos Panamericanos y a siete días de los Parapanamericanos, las autoridades deportivas y gubernamentales han comenzado a sacar cuentas alegres. Y, desde luego, también el sector turístico.

"Nos parece que para el país ha dejado un saldo favorable, hay una buena percepción (...). A su vez, la industria del turismo ha respondido de forma satisfactoria ofreciendo servicios de buen nivel frente a una mayor demanda derivada de estos Juegos", expresó la presidenta ejecutiva de Fedetur, Helen Kouyoumdjian.

Corporación Santiago 2023

Varios días han pasado desde la ceremonia de cierre y en las oficinas de la corporación Santiago 2023, ubicadas en Providencia, ya se vive un ambiente más tranquilo. Diego Ortúzar, el gerente comercial y de marketing, dice que “por fin pueden dormir”. Sin embargo, a pesar de la mayor quietud, el trabajo está lejos de finalizar y la corporación recién comienza un proceso que se extenderá por los siguientes 12 meses; el balance financiero y la rendición de cuentas.

Dentro de ese análisis comercial, hay una cosa clara; los $ 6 mil millones que obtuvo la corporación en ingresos privados superaron con creces las proyecciones internas. Esta exitosa recaudación se debe a los 1,3 millones de tickets emitidos, la fiebre que causó la mascota oficial Fiu y los millonarios contratos cerrados con los sponsors.

Eventual postulación de Chile a los Juegos Olímpicos marca primera jornada de votación del Presupuesto en la comisión mixta

Espectáculo deportivo

Hasta este jueves, los ingresos totales por venta de entradas superaban los $ 5.200 millones, una cifra considerablemente mayor a los $ 1.200 millones que proyectaba la organización seis meses atrás. A pesar de la significativa recaudación, no todos los ingresos van destinados a la corporación, ya que por contrato un 20% del total le corresponde a Panam Sport y un 15% a Punto Ticket.

“La cifra puede seguir creciendo hasta que terminen los juegos. El aforo con respecto a la venta de tickets en los Parapanamericanos es del 50% y probablemente el primer día de competencia lleguemos con el 100% vendido”, proyecta el gerente comercial y de marketing de Santiago 2023.

La licitación de Fiu

Otra gran sorpresa fue el éxito en la comercialización de productos oficiales, que en parte se explica por el furor que ha causado Fiu. A pesar de que la corporación licitó la comercialización, distribución y venta del merchandising oficial, un 10% de esas ventas le corresponden a Santiago 2023.

Desde Tufans, la empresa encargada de los productos oficiales, comentaron que al momento de adjudicarse la licitación proyectaban ingresos por $ 1.500 millones; sin embargo, actualmente han vendido más de $ 2.200 millones y planean alcanzar “sin problemas” los $ 2.500 millones.

“Nos quedamos supercortos de productos respecto a los peluches Fiu, pero en total calculamos que hemos vendido entre 500 mil y 600 mil productos”, expresa el gerente general de Tufans, Francisco Juárez.

Las otras licencias que entregó la corporación fueron respecto a la venta de alimentos en los recintos deportivos, donde Santiago 2023 obtiene entre el 5% y el 10% de los ingresos. De todas formas, a pesar de que se proyectan ventas por $ 500 millones, aún no hay una cifra oficial.

Patrocinadores

Quienes tienen un rol protagónico respecto a los ingresos son los 34 patrocinadores oficiales de los Juegos Panamericano, que permitieron a Santiago 2023 recaudar US$ 20,3 millones. De todas formas, de ese total, US$ 4,2 millones corresponden a dinero en efectivo y US$ 16 millones a canje, donde destacan, por ejemplo, los 600 vehículos que Mitsubishi dispuso por 13 semanas y los 882 mil litros de agua que entregó Cachantún para la hidratación de los deportistas y el personal.

A pesar de que en la corporación aún no hay claridad respecto al balance financiero final, Ortúzar explica que “los ingresos privados se utilizarán para pagar parte de la gestión operacional, ya que hemos tenido gastos adicionales que no estaban provisionados. Por ende, eso está yendo a parchar lo que no cubrió la Dirección de Presupuestos (Dipres)”.