Adena Friedman, la mujer que transformó el Nasdaq

Cuando Adena Friedman (55 años) asumió como CEO del Nasdaq en enero de 2023 tomó una apuesta arriesgada. No solo porque se transformó en la primera mujer en liderar una bolsa de valores mundial, sino porque se aventuró a ir por más. La cientista política de Williams College de Massachusetts y MBA en la Universidad Vanderbilt, ideó una estrategia para que la bolsa no solo fuera un espacio de intercambio de acciones, sino que se posicionara como un proveedor tecnológico global para el sector financiero.

Han pasado siete años, y hoy el Nasdaq es un grupo consolidado que entrega soporte no solo a empresas, sino a otras bolsas, cámaras de compensación, depositarios de valores e incluso a supervisores de los mercados en medio centenar de países.

El grupo es hoy dueño de las Bolsas de Armenia, Copenhague, Helsinki, Islandia, Riga, Estocolmo, Tallín y Vilnius. Y sus servicios se ubican a la vanguardia, incorporando inteligencia artificial y aprendizaje automático como herramientas para redefinir los mercados de capitales.

El liderazgo de Friedman ha ido en escalada: es considerada una de las mujeres más poderosas del mundo según Forbes, en 2018 asumió como parte del consejo del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y en 2023 fue nombrada presidenta del directorio del Nasdaq.

Su impronta en el mundo de los valores también se ha hecho sentir en las políticas de género. Consciente de que su trayectoria marca pauta para empujar liderazgos femeninos en la industria financiera, Friedman es una activa promotora de la diversidad en los emisores de valores. Desde diciembre de 2020, Nasdaq exige que todas las empresas listadas revelen cuán diversos son sus directorios y exige a aquellos que tienen menos de dos miembros mujeres o LGBTQ+, que expliquen sus razones para esa ausencia.

La clave del taekwondo

Parte importante del carácter combativo y orientado a las metas que ha mostrado Adena a la cabeza de la bolsa tecnológica, se explica por el taekwondo, un deporte que conoció cuando tomó clases a uno de sus hijos y que terminó adoptando como su práctica y su terapia. La ejecutiva ha comentado que es una disciplina que la ha ayudado a vencer el miedo frente a los nuevos desafíos y a soportar los golpes.

“Es una gran disciplina para mi cuerpo y mi mente. Me ha dejado grabada la idea de que el éxito está bajo mi control (...) También me ha ayudado a reducir el miedo de recibir un golpe. Sé que me pueden golpear, pero no es lo peor en el mundo”, ha dicho.

Sus padres también jugaron un rol en forjar su tenaz personalidad. Originaria de Baltimore, EEUU, fue su padre, quien trabajaba en una firma de inversiones, quien la inició en el mundo de las finanzas. En una entrevista a Bloomberg confesó que de niña disfrutaba su tiempo en las salas de operaciones escuchando a los agentes de bolsa. Su madre, que pasó de ser una dueña de casa a titularse en Derecho y convertirse en socia de un estudio jurídico, también fue un modelo a seguir.

El Nasdaq es como la segunda casa de Adena. Llegó a la bolsa de valores en 1993 como becaria y en menos de una década llegó a ocupar varios puestos directivos. La historia de la bolsa tecnológica, lleva su marca: fue ella quien lideró la compra de las Bolsas de Filadelfia y Boston, en medio de un proceso de consolidación de los mercados bursátiles de EEUU.

Pero también ha estado al otro lado. En 2011 asumió como directora financiera de la firma de capital de riesgo The Carlyle Group, considerada una de las más grandes del mundo, desde donde estuvo a cargo de su salida a la bolsa, la que ocurrió en 2012 en el Nasdaq.

En 2014 volvió al Nasdaq y tres años después se coronó a la cabeza de la bolsa tecnológica.