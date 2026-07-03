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Cuatro fuerzas que marcarán el ritmo de Wall Street en el segundo semestre

El mercado seguirá dependiente de los movimientos de la Fed y los resultados de las grandes tecnológicas.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Viernes 3 de julio de 2026 a las 10:06 hrs.

Marcela Vélez-Plickert mercados internacionales FED Reserva Federal Kevin Warsh IA EEUU guerra
<p>Cuatro fuerzas que marcarán el ritmo de Wall Street en el segundo semestre</p>

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