Ministra Rincón confía en avance de proyecto para saldar deuda con distribuidoras y se sincera ante crisis de ENAP: “Vamos a juntarnos con el ministro Quiroz (...) y vamos a conversar este tema"
La ministra de Energía entrega los detalles del proyecto de ley, de las conversaciones con Argentina y pone foco en ENAP. Señala que se pidió a la compañía un informe para revisar la inversión en Egipto y está a la espera de un documento definitivo por el caso de manipulación de datos a la SMA. "Es muy grave", señala.
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No había aterrizado en el Ministerio de Energía cuando el 10 de febrero -en la reunión de traspaso con el entonces biministro Álvaro García- Ximena Rincón anotó la primera tarea que tendría al asumir las riendas de la cartera. El día antes, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) había instruido el proceso para que las distribuidoras eléctricas realizaran el cobro de los saldos pendientes asociados al Valor Agregado de Distribución (VAD), lo que motivó que el gobierno planteara presentar un proyecto de ley para mitigar el impacto de esta alza en las boletas.
La fórmula dejó dudas y fue así que la actual administración terminó presentando el 22 de junio un proyecto de ley –con discusión inmediata- para enfrentar la deuda que ya asciende a los US$ 931 millones. A más de tres meses de asumir como ministra de Energía, en entrevista con Señal DF, Rincón reconoce que se encontró con un ministerio “sin mucha información respecto de cuál era el foco”, con temas complejos en la Agencia de Sostenibilidad Energética en que identificaron más de $ 10 mil millones sin rendir.
Rincón muestra su convicción que el proyecto ingresado tendrá luz verde en julio: “Creo que el 6 de julio lo vamos a sacar de la comisión. El 7 de julio debiera votarse en la Sala de la Cámara de Diputados, lo que nos permite dar cuenta en la tarde en el Senado y empezar a trabajar paralelamente o el día siguiente en comisión”, asegura sobre el primer proyecto energético que ingresó el nuevo gobierno.
Pero también en esta entrevista aborda lo que viene en la agenda, la integración energética con Argentina y la delicada situación que enfrenta ENAP tras la denuncia de manipulación de cifras ambientales.
Proyecto de ley
-Pese al trabajo prelegislativo, el apoyo inicial y sus intentos por votar en general el miércoles pasado, en la comisión de Minería y Energía de la Cámara se fijó la votación para el 6 de julio. ¿Le sorprendió?
-En la comisión había mucho reconocimiento al trabajo y hubo solo dos parlamentarios que no quisieron. Y la pregunta es qué le van a explicar ellos a sus territorios, porque si no logramos sacar este proyecto de ley adelante, no vamos a poder hacer cosas que son importantes: el que tengamos subsidio para el 2027, el que regiones como Los Ríos y Los Lagos puedan tener un impacto positivo en sus cuentas, el que podamos transitar a una normalización de los decretos tarifarios.
Lo lamento porque al final del día fueron los parlamentarios que no mandaron gente a la prelegislativa, que no estuvieron. Con todos los demás, de todos los sectores, hubo un trabajo. Hoy (jueves) volvimos a tener reunión ya para ir despejando los detalles que pueden haber quedado en el tintero desde el punto de vista de la explicación y el conocimiento. Pero más allá de eso, estoy súper tranquila.
-¿Dónde está la principal preocupación y ese trabajo fino que están haciendo?
-Creo que hay dos temas. Uno, el de los intereses. Lo dijo el presidente de la comisión: en el proyecto que abordó el tema de las generadoras la vez pasada US$ 4 mil millones fueron de deuda y US$ 2 mil millones de intereses. Cuando uno mira lo que fue ese instrumento, se vio con una sola institución. Hoy hemos estado conversando con muchos. Hay ya cuatro instituciones interesadas, ya tenemos encima de la mesa una tasa menor que esa, las condiciones del mercado son distintas, hay como mucho elemento que nos debiera ayudar a resolver eso y no debiera ser un problema. Y el otro tema tiene que ver con el subsidio mismo. Si la cuenta de la luz a partir del 2028 baja, lo lógico es que tengamos un subsidio el 2027 que no quedó cubierto el 2024.
"Los contratos se respetan. Segundo, hay una práctica en nuestro país que es la de los clientes libres con las empresas que se sientan a negociar los contratos y bajan precio. ¿A cambio de qué? De plazo. Y aquí tenemos que hacer exactamente eso. De manera transparente, pública, informada"
-Dice que la tasa será más baja. ¿En cuánto debiera rondar?
-Va a ser más baja que la que se pagó. Yo creo que debiera ser menos de 6%. Casi 7% fue la anterior.
-También se establece la posibilidad de revisión de contratos de manera voluntaria y por única vez. ¿Está dentro del plan para negociar con las empresas entregar incentivos para que se acerquen? ¿Cuál es la carta a cambio?
-Lo voy a poner en fácil. Primero, los contratos se respetan. Eso no está en duda. Segundo, hay una práctica en nuestro país que es la de los clientes libres con las empresas que se sientan a negociar los contratos y bajan precio. ¿A cambio de qué? De plazo. Y aquí tenemos que hacer exactamente eso. De manera transparente, pública, informada. Lo que queremos es buscar una mejor posición que maximice beneficios para las personas.
-¿Y las empresa han mostrado interés en hacerlo?
-Sí, yo creo que, y más que creo, la percepción con la que me quedo es que el mercado está dispuesto a entregar soluciones respetando la institucionalidad.
-Que no quede en una disposición que al final no se ejecute, porque se puede aprobar pero quizás nadie la va a tomar...
-Al final del día lo que tenemos que hacer es buscar mecanismos que maximicen posiciones sin afectar la certeza jurídica, pero entendiendo todos que hay un espacio de mejora que tenemos que construir entre todos. No podemos afectar la marca país, eso es lo más importante y todos los actores tienen que poner de su parte. No he visto negativa, todo lo contrario, he visto un espacio para lograrlo y lo que este proyecto hace es facilitar el mecanismo, el vehículo, pero sin imponer.
-Y más allá de ordenar la casa, ¿están pensando algo decididamente para enfrentar las alzas en las cuentas de la luz? ¿Un mecanismo, un subsidio más permanente?
-Esto no lo vamos a lograr por subsidios, porque el subsidio no evita que la cuenta suba. Lo que vamos a hacer es que algunas personas las vamos a ayudar, pero necesitamos que seamos competitivos. Si como país el 2011 legislamos para que las empresas que generaban energía tuvieran la obligación de generar energía renovable y eso se transformó en una política pública en nuestro país, si eso fue algo que se mantuvo en el tiempo hasta el día de hoy, lo vamos a seguir manteniendo, vamos a lograr que las rebajas de luz no sean solo en el norte. Eso lo tenemos que extender a todo el país.
-¿La reforma a la distribución es la tarea que viene después del proyecto de tarifa?
-Sí.
-¿Y la idea es ingresar un proyecto de ley de aquí a fin de año?
-Sí, y trabajarlo con los parlamentarios, porque al final es mucho más económico.
"Un acuerdo con Argentina, como acuerdo internacional, tiene que ponerse en todos los escenarios -los positivos y los negativos-, con todas las cláusulas de salida, con todas las sanciones e incentivos para que funcione. Todavía no hemos tirado ni una línea sobre eso. Estamos en la construcción de las confianzas y hay interés de los países para que esto funcione"
Suministro
-Se registra una baja producción hidroeléctrica, el Coordinador Eléctrico realizó una ronda de consultas con empresas también por la baja disponibilidad de GNLy necesitamos lluvia. ¿Preocupa este escenario? Es parecido a los niveles de 2021, 2022.
-Obviamente es un tema. No es la misma foto 2021- 2022 en materia de generación de energía que la que tenemos hoy. Pero obviamente es un tema y es un tema más para todos, para el sector agrícola, hidroeléctrico, regiones como la mía (…) pero no es mucho lo que podemos hacer.
- ¿Pero se está evaluando decididamente, por ejemplo, un decreto preventivo?
-Todavía no. Lo que dicen los que saben es que debiéramos tener dentro de los próximos 10 días lluvias, así que hay que prepararse.
“Tenemos que tender a un acuerdo de integración energética con Argentina”
Desde que asumió, la ministra Rincón ha estado dos veces en Argentina y en su agenda ya se ve un próximo viaje. Con el país trasandino se han iniciado conversaciones para profundizar la integración energética, que vaya más allá a lo que se estableció cuando eran presidentes Eduardo Frei-Ruiz Tagle y Carlos Menem en 1995, cuando se firmó un Protocolo de Integración Gasífera. Esta vez lo que se busca es la firma de un acuerdo, sobre el cual ya se está trabajando.
-Ha viajado a Argentina para profundizar la integración energética. ¿Qué es lo que se está negociando?
-Hemos estado conversando con el canciller Francisco Pérez Mackenna, lo hemos conversado con Paula Estévez, quien lleva estos temas en la Cancillería y tenemos que tender a un acuerdo de integración energética con Argentina. Ojalá fuera más amplio que solo Argentina, pero partir por nuestros vecinos que nos dé no solo precio sino que suministro. La guerra nos puso en alerta en el mundo respecto no solo al precio en el que están los combustibles sino que a tener los combustibles.
Me tocó ser secretaria ejecutiva del Tratado minero con Argentina, que recién ahora está viendo la luz 30 años después. Ese acuerdo, que es el único acuerdo integral que tenemos de integración, es algo que tenemos que mirar con mucha atención para hacer un acuerdo de integración energética con Argentina y ojalá Bolivia pueda ser un actor también relevante. Perú, Ecuador, Brasil. ¿Por qué? Porque eso nos amplía el espectro.
Argentina hoy saca por el Atlántico sus riquezas a Europa, pero la salida a Asia es por nuestros puertos y eso es una oportunidad para nosotros, sin lugar a dudas, desde el punto de vista de la infraestructura. Pero para nosotros también contar con gas natural no convencional, sobre todo en el sur de Chile y eventualmente en el norte, es una oportunidad. Estas cosas hay que trabajarlas, conversarlas.
-¿Qué tiene que contener ese acuerdo?
-Un acuerdo con Argentina, como acuerdo internacional, tiene que ponerse en todos los escenarios -los positivos y los negativos-, con todas las cláusulas de salida, con todas las sanciones e incentivos para que funcione. Todavía no hemos tirado ni una línea sobre eso. Estamos en la construcción de las confianzas y hay interés de los países para que esto funcione. Además, tenemos hoy gobernadores que están interesados, pero hay que generar las condiciones para después sentarse a escribir esos acuerdos. Me acuerdo que en el minero nos demoramos más de un año entre idas y venidas. Fue un trabajo bien intenso y creo que hoy, con toda la experiencia adquirida, es posible pensar en un desafío mayor en esta materia.
-¿Y eso implicaría, por ejemplo, generar más infraestructura?
-Probablemente haya que desarrollar infraestructura y eso es un desafío para los privados. Y nosotros como público, todo lo que eso signifique desde el punto de vista de permisos, autorizaciones. Estamos hablando además de oleoductos o gasoductos que ya tienen trazabilidad, que existen. No es que tengas que empezar por una ruta nueva, tienes que aumentar capacidad. Hay que ver lo que está haciendo ENAP en materia de almacenamiento, porque eso también es un tema. En Chile tenemos disponibilidad de recurso acotada y eso supone también ver qué pasa con el almacenamiento.
-¿Hay convicción que se pueda dar esto en este gobierno, considerando que también hay afinidad política?
-Sí, hay convicción y creemos que uno tiene que aprovechar, las cosas son cuando son, ni antes ni después. Y hay mucha convicción también de los parlamentarios. Fuimos con parlamentarios de ambos sectores a Vaca Muerta y muy conscientes de la importancia que tiene desde el punto de vista estratégico para Chile.
ENAP y eventual manipulación de datos del PPDA: "Me parece grave que no se haya reaccionado cuando tenía que reaccionarse a principio de año, cuando se supo"
Pero no todo es regulación. El gobierno tiene bajo la lupa a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), principalmente, en dos frentes: el plan de inversiones, y la denuncia que cae sobre la estatal de manipulación de cifras medioambientales. Así quedó en evidencia en la junta de accionistas de la petrolera estatal realizada el 29 de abril que, si bien se trata de una instancia cerrada, su contenido se ha ido conociendo con el transcurso de los días.
En el primer flanco, la presencia de la firma en otras latitudes fue parte de la discusión. En el ámbito internacional, ENAP Sipetrol mantiene operaciones en Ecuador y Egipto, participando en concesiones y acuerdos con los Estados anfitriones bajo distintos esquemas contractuales. En Egipto, ENAP Sipetrol participa desde 1998 en actividades de exploración y producción. Sin embargo, el futuro en este último sitio estaría en veremos.
La ministra de Energía, Ximena Rincón, sincera a Señal DF que “Egipto es un tema que fue punto de la junta de accionistas”. Según detalló, pidieron un informe a ENAP y su equipo ejecutivo para revisar esa inversión y que hiciera un planteamiento, porque –según dice- “los datos que teníamos no hacen mucho sentido seguir ahí”.
“Ahí en la junta de accionistas pedimos informe detallado que debería llegar luego de lo que pasa con esa inversión y el sentido que tiene. Porque uno tiene que medir las cosas en la vida”, afirma.
Otro es el caso de Ecuador donde no está en duda la permanencia. “Ecuador obviamente es una posición distinta, que está además acá, no está allá. Que hoy día, desde el punto de vista de a quién le compramos petróleo, representa un porcentaje importante. Si uno lo simplificara es 1/3 argentino, 1/3 Brasil, 1/3 Ecuador. Un poquito menos, pero así se mueve, en términos generales. Por lo tanto, esa posición es distinta con una participación distinta, con inversión distinta. Y ahí también, obviamente, hay que seguir mirándola y viendo cómo le aporta al país”, sostiene la secretaria de Estado.
En junio de 2025, ENAP concretó el cierre de la venta de su filial Sipetrol en Argentina, cerrando de esa manera la operación anunciada en enero de ese año. Pero ENAP mantuvo relaciones comerciales relevantes con el país trasandino a través de su participación en el Oleoducto Trasandino OTA-OTC, en Gasoductos del Pacífico Argentina y en la compra de crudo proveniente del yacimiento de Vaca Muerta, en la Provincia del Neuquén, para sus refinerías en Chile.
¿Haría sentido volver a explorar lo que tienen en Argentina? “No sé si vamos a poder volver, porque hoy día volver a esa posición no es lo mismo que en esa época”, reflexiona Rincón.
Consultada por si fue una mala decisión salir de ese país, la autoridad sostiene que es "difícil opinar de algo que uno no conoce”. “Vaca Muerta de repente implosionó. Si alguien hubiese tenido la posibilidad de conocer lo que iba a pasar en el futuro, a lo mejor no hubiese tomado esa decisión. Opinar hoy día es complejo”.
Tras la junta ordinaria de accionistas de la estatal, fue Rincón quien dio las primeras luces del caso que hasta ese momento era desconocido a nivel público y que hoy tiene las alertas encendidas en la petrolera.
“El accionista ha tomado conocimiento de contingencias legales ambientales que considera graves. El presidente del directorio ha informado que se están ejerciendo las acciones legales que corresponden y como accionistas le hemos solicitado un informe que tiene que ser evacuado a la brevedad en un máximo de 15 días, sin perjuicios a las acciones legales que se están ejerciendo en los próximos días", sostuvo ese día.
No hubo detalles, pero luego Señal DF reveló que se trataba por una eventual manipulación de datos de cumplimiento ambiental desde Refinería Aconcagua, lo que implicó entregar información falsa a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
Rincón distingue lo que se refiere a los indicadores y contaminantes del tema de manejo.
“Desde el punto de vista de los niveles de contaminación, etcétera, no sé cómo se tomó la decisión de medir lo que midieron, poner los indicadores que pusieron, etcétera. No sé cuál es la base científica de esa decisión y no me quiero quedar ahí, porque además las distintas opiniones que circulan respecto de esto es que han bajado los niveles”, dice.
Rincón prefiere quedarse en el manejo u ocultamiento de la información. Porque más allá de que los niveles estén mejores, aquí –dice- “se toma una decisión por un grupo de ejecutivos de no informar, no reportar, no entregar la información a la empresa, al directorio, y eso me parece gravísimo. Y me parece grave que no se haya reaccionado cuando tenía que reaccionarse a principio de año, cuando se supo. Y por eso pedimos lo que pedimos en la junta de accionistas, que se hicieran las denuncias respectivas, que se pusieran en conocimiento a la autoridad ambiental y que se procediera”.
Cabe recordar que la propia empresa informó días más tarde al estallar el caso que en enero de este año "ENAP Refinería Aconcagua identificó inconsistencias y discrepancias en relación con las emisiones totales de SO2 y respecto de la eficiencia en la recuperación de azufre, lo que tiene implicancias para las obligaciones asociadas al Plan de Prevención y/o Descontaminación Atmosférica (PPDA) y respecto de la información entregada a la autoridad ambiental".
A juicio de Rincón, “estamos hablando de una empresa estatal que está mucho más expuesta que cualquier otra. Todas tienen que cumplir con los estándares, pero ésta más aún. Y a mí eso me parece grave que no se haya reaccionado en enero, cuando esto se supo”.
-¿Esto lo conoció el gobierno de turno?
-No lo sé. A mí en el traspaso no se me informó. Entonces, me parece complejo, porque si hay algo que tiene que ser como un desde -además de la salud de las personas y todo- es el cumplimiento de las normativas. A mí me parece muy, muy complejo y por eso pedimos y tomamos las acciones que ustedes conocieron públicamente y debiéramos la próxima semana, creo que a más tardar el martes, tener el informe definitivo.
-¿Ya se le entregó un informe previo?
-Me entregaron un borrador, un preliminar y nosotros estamos esperando el definitivo que debiera estar la próxima semana. El martes 30.
-¿Qué puede hacer el Ministerio con ese borrador? ¿Qué decisiones puede tomar?
-Hasta ahora no hemos tomado ninguna y las que tomamos preliminarmente fue que esto se pusiera en conocimiento de las instituciones respectivas: Ministerio Público y la SMA. Y eso se hizo y está siguiendo su curso y vamos a esperar obviamente el definitivo para poder pronunciarnos.
-¿Pero qué medidas se podrían tomar?
-Prefiero no adelantar.
-¿O qué facultades tendría el Ministerio para tomar decisiones como representante del accionista? Se ha dicho que una de las cosas que se puede hacer es pedir la remoción -por ejemplo- del directorio.
- Estamos esperando el informe. Perdonen, pero es muy delicado.
-Una vez que llegue el informe, ¿qué harán?
-Vamos a juntarnos con el ministro Quiroz, que es el otro representante del accionista que es el Estado y vamos a conversar este tema.
-Pero usted ya ha dicho que considera que reaccionó tarde ENAP.
-Lo que dije es que me extrañaba que no se hubiesen tomado medidas inmediatas apenas se tomó conocimiento de esto, que fue lo que hicimos nosotros en la junta de accionistas.
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