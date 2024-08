Meme coins, ¿moda pasajera o inversión a futuro?

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las meme coins son criptomonedas que se crean y popularizan principalmente como una broma o en base a un meme de internet. En el transcurso de los últimos años han demostrado ser una tendencia fuerte en el mercado cripto. Aunque no nacieron en este ciclo, han ganado una relevancia significativa, convirtiéndose en una de las tendencias más destacadas del minuto.

“Tanto en los momentos de mayor actividad como en las correcciones del mercado, las meme coins han mostrado una sorprendente resiliencia y fuerza”, aseguró el co-founder de Orionx, Joel Vainstein.

Para Vainstein podría afirmarse que las meme coins han alcanzado un mayor grado de madurez en el ciclo actual. Si bien nacieron con dogecoin y shiba inu como los principales exponentes, en este período han experimentado una explosión en popularidad y adopción, con la aparición de numerosas nuevas monedas meme.

Testimonio de esto es que los principales exchanges del mundo han participado activamente en la inclusión de estas nuevas variaciones de cripto en sus plataformas, reflejando el creciente interés y aceptación de estos activos en el mercado. A esto se le suma el incremento en la creación de meme coins dentro del ecosistema de solana. Red que se ha convertido en el epicentro para el desarrollo de estos activos, impulsando su aceptación y visibilidad en el mercado.

El atractivo que presentan estas monedas para quienes buscan invertir es que su crecimiento puede ser explosivo. Sin ir más lejos en la primera mitad del año se vio una fuerte alza de meme coins, particularmente de wif, que subió un 925%. La moneda que se aloja en la red solana y representa un perro usando un gorro rosado, se caracteriza por su extrema volatilidad y el respaldo que le da su comunidad. En esta línea también se encuentra pepe, inspirada en una rana, que registró un aumento del 516%.

Perfil inversionista

Las meme coins son activos que, desde su concepción, no cuentan con un respaldo sólido ni un propósito definido. Su atractivo radica en la transparencia: desde el principio, se reconoce que son proyectos especulativos y de alto riesgo.

Sin embargo, es importante destacar que esta categoría también es donde los inversores pueden perder el mayor porcentaje de su portafolio. Esto se debe a la extrema volatilidad de estas monedas, que supera la de la mayoría de los otros activos financieros conocidos. “Un inversor inexperto, al enfrentarse a correcciones agresivas, podría no estar psicológicamente preparado para soportar pérdidas del 70% o más, lo que a menudo lleva a decisiones precipitadas, como vender en pánico”, enfatizó Vainstein.

El perfil de inversionista que suele inclinarse por este tipo de activo es variado, pero principalmente se compone de dos grupos. En primer lugar, los inversionistas retail inexpertos o principiantes, que buscan obtener altos rendimientos en un corto periodo de tiempo, atraídos por la posibilidad de duplicar o incluso triplicar su inversión rápidamente.

“Este grupo, a menudo, no tiene una estrategia de inversión a largo plazo y está dispuesto a asumir riesgos considerables en busca de ganancias rápidas”, agregó el ejecutivo de Orionx.

Por otro lado, las ballenas del mercado –individuos o entidades que poseen una cantidad significativamente grande de un determinado activo–, también participan en las meme coins, aunque con un enfoque estratégico diferente. Estas grandes carteras aprovechan la volatilidad de estos activos para realizar movimientos rápidos, generalmente comprando en las etapas iniciales y vendiendo cuando el precio alcanza un peak significativo. Su estrategia no contempla permanecer a largo plazo, sino más bien una rotación continua entre proyectos que les permite capitalizar sobre la especulación del mercado.

Cabe destacar que, aunque existen casos como dogecoin y shiba inu, donde algunos inversores han mantenido posiciones más largas, estos casos son excepcionales. Estos proyectos, que fueron pioneros en el ciclo anterior de las meme coins, no han tenido un desempeño destacado en este ciclo. De hecho, los holders que aún conservan estas posiciones han visto, en su mayoría, una disminución en el rendimiento, reflejando la volatilidad y la incertidumbre inherentes a este tipo de activos.

Por esto no todos confían en su futuro. “Para nosotros las meme coins no son un activo de inversión, son más un juego que te permite ser parte de una comunidad, que al mismo tiempo puedes “apostar” por una moneda que la representa. En la medida que más personas siguen esa comunidad y compran la moneda, más valor toma. Pero no lo recomendamos como un activo de inversión”, argumentó el COO de Arch.finance, Nicolás Jaramillo.

Ojo con los fraudes

Al considerar una inversión en meme coins, es crucial tomar medidas preventivas para minimizar el riesgo de fraude y proteger el capital. La recomendación general es investigar a fondo cualquier moneda antes de realizar una inversión, independientemente de si es una meme coin o una criptomoneda establecida. Es esencial revisar la transparencia del proyecto, el equipo que lo respalda y su comunidad.

Además, se sugiere invertir sólo los montos que el inversor esté dispuesto a perder, asegurando que este capital no represente un porcentaje significativo del portafolio total. Esta práctica ayuda a mitigar las posibles pérdidas en un mercado conocido por su extrema fluctuación.

Finalmente, la preparación psicológica es crucial para enfrentar la alta volatilidad que caracteriza a las meme coins. Mantener una estrategia clara y bien definida puede ayudar a resistir las variaciones del mercado y evitar decisiones impulsivas que podrían resultar costosas, concluyen los expertos.