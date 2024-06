Primer click | El show de los banqueros centrales

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Todas las miradas se concentrarán en Francia. Los resultados de la primera vuelta electoral de las parlamentarias marcarán el inicio de la semana. El partido de derecha Agrupación Nacional de Marine Le Pen llega como favorito, con un 36% de la intención de voto, para convertirse en el gran ganador y nuevo bloque más fuerte en el parlamento francés. Le seguiría el bloque de izquierda, incluyendo izquierda radical, del Frente Popular.

La composición definitiva del nuevo parlamento no se conocerá hasta después de la segunda vuelta, del 7 de julio. Pero un triunfo con mayor margen al previsto de los candidatos de Le Pen y/o del Frente Popular serán suficientes para golpear aún más a las bolsas europeas y al euro.

La divisa de la Eurozona ha caído 2% frente al dólar desde que el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el adelanto de las elecciones, tras la derrota sufrida por su partido en los comicios europeos del 9 de junio.

En juego está el avance de los partidos de derecha en la UE y la posibilidad de que se pueda modificar el nivel de apoyo de Francia, y con ello se obstaculicen, proyectos como el plan industrial para las energías renovables, o una mayor integración fiscal, o el fortalecimiento de la OTAN.

Mirada de largo plazo

Además de París, viajaremos a la hermosa Sintra, en Portugal. Hasta allá nos llevará el Banco Central Europeo desde el lunes con la conferencia que reunirá a los principales representantes de la política monetaria.

Usualmente es un encuentro seguido por académicos, periodistas y adictos a la política monetaria. Pero este año hay un panel que puede mover los mercados y, más importante, plantear algunas pistas de más largo plazo respecto hacia dónde va la economía.

En la jornada del martes, el panel central reunirá a la anfitriona, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y sus pares de EEUU y Brasil, Jerome Powell y Roberto Campos Neto.

El mercado no solo buscará pistas sobre el rumbo de la política monetaria para este año, sino señales de más largo plazo. ¿Creen Powell, Lagarde y Campos Neto lo que señalan varios economistas respecto a que no volveremos al ciclo de tasas bajas? ¿Cuán altas se mantendrán los tipos en un futuro? Y, especialmente relevante para la Fed y el Copom brasileño: ¿Está en peligro la independencia de los bancos centrales?

Campos Neto enfrenta la ofensiva directa del presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva. No solo Lula acusó a Campos Neto de ser el “verdadero desajuste” en la economía brasileña (y no el gasto fiscal excesivo o el bajo crecimiento), sino que el mandatario no oculta su campaña por nombrar a su aliado, Gabriel Galípolo, actual director de política monetaria.

“La tasa de interés va a bajar cuando yo pueda nombrar un nuevo presidente del banco central”, declaró Lula el viernes acusando a Campos Neto de alinearse “ideológicamente al Gobierno anterior” (de Jair Bolsonaro).

El período de Campos Neto termina en diciembre, y el mercado ya está nervioso respecto a qué pasará con el manejo monetario y fiscal de Brasil. Un país que no es extraño a períodos de alta inflación. Eso se refleja en el real brasileño, que ha perdido un 12% frente al dólar en lo que va del año.

La elección estadounidense

Las presiones políticas no son ajenas para Jerome Powell. Al poco tiempo de ser nominado por la administración de Donald Trump en 2017, Powell recibió críticas de parte del mandatario republicano por elevar las tasas de interés. El que haya sido reelegido por el Gobierno de Joe Biden, ha dado pie para que Trump lo acuse de actuar con intereses políticos, y anuncie que lo removerá del cargo apenas pueda (mayo 2026) de ganar las elecciones de noviembre.

Este último escenario se volvió más real tras la débil actuación de Biden en el debate televisado del jueves pasado.

Al momento de escribir esta columna, Biden sigue siendo el candidato demócrata. No son pocas las voces que piden su reemplazo en la papeleta electoral. Pero hasta ahora el Partido Demócrata no tiene muchas opciones.

¿Cómo afectará un Gobierno de Trump al comercio internacional, a la economía estadounidense y al dólar? Son las preguntas que comenzaron a sonar con más fuerza tras el debate.

Pero, como escribió por ahí algún analista, “al final del día lo que importa es qué hará la Fed”. Así que Wall Street va a estar concentrado en lo que diga o deje de decir Powell en su panel en Sintra sobre un recorte de tasas este año. Traders siguen apostando por dos recortes. Varios miembros de la Fed dicen que se equivocan en la apuesta. Powell puede ser la voz dirimente.

Vale seguir de cerca…