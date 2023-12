IA generativa: Cómo esta tecnología está transformando las formas de trabajo en la industria del marketing

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La masificación del uso de herramientas de Inteligencia Artificial ha impactado la forma cómo nos relacionamos con la tecnología y, en una industria como la del marketing, este cambio se hace aún más notorio, no sólo en las estrategias que se utilizan en las campañas, sino también en los perfiles que las empresas buscan en este nuevo escenario.

¿Qué habilidades deberían tener hoy los profesionales del marketing? ¿Cómo las marcas pueden aprovechar al máximo el potencial de la IA? Nicolás Rivas, CEO de WorkWise y experto en esta materia, entrega algunas claves sobre la relación entre esta tecnología, el marketing y el mundo laboral.

“Como la IA se está moviendo tan rápido, un atributo fundamental para cualquier candidato es la capacidad de aprendizaje, de adaptación, de aceptación de nuevas tecnologías y de autonomía, en el sentido de poder aprender por sí solo y mantenerse actualizado de las últimas tendencias”, declara el especialista.

Además, complementa estas palabras, señalando que “la habilidad principal es entender cómo funciona la tecnología, qué puedo yo obtener de ella y también implementar cambios dentro de mis espacios para aumentar la productividad y la calidad de mi trabajo”.

La IA generativa y el marketing

El profesional destaca el potencial que tiene el uso de la IA generativa en el área del marketing, lo cual -a su juicio- debe ser visto con atención por quienes forman parte de esta industria.

“Las nuevas IA son capaces de proponer ideas y de hacer campañas. Se ha comparado con la creatividad de los profesionales del marketing y, en general, la IA tiene una capacidad creativa de incluir una mayor cantidad de variedad dentro de las ideas que propone”, comenta.

Por otra parte, señala que este tipo de herramientas pueden ser muy útiles a la hora de agilizar los procesos: “Yo puedo entregar lineamientos de algo que quiera escribir y la IA generativa puede de inmediato crear un artículo entero relacionado a ese tema que me sirve a mí como primer borrador. De esta forma, me ha hecho el 50% del trabajo en un minuto, y luego puedo editarlo, afinarlo, hasta que esté más acorde a lo que necesita la empresa”.

No obstante, Rivas es enfático en resaltar que todavía hay diversos desafíos éticos que enfrenta este tipo de tecnologías y que al no tener una regulación clara deben ser considerados por parte de los profesionales a la hora de utilizar estas herramientas, en particular en temáticas como los derechos de autor y los sesgos.

En cuanto a este segundo tema, señala que “estos modelos han sido entrenados sobre internet y la sociedad tiene sesgos que están por supuestos reflejados en los contenidos que están en internet”.

“No se ha hecho un esfuerzo demasiado grande por filtrar sesgos dentro de esos contenidos, entonces si yo hago una pregunta estos van a ser reproducidos, ya que se está siguiendo la misma estadística de los sesgos que hemos repetido como seres humanos”, concluye el especialista.