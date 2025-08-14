Inhibidores de alarma, bloqueo de cámaras y exploradores de avanzada: el modus operandi de los delincuentes chilenos que robaban casas de estrellas del deporte en EEUU

El llamado turismo delictual, en que ciudanos chilenos aprovechan las facilidades otorgadas al país para acceder a Estados Unidos para cometer crímenes, ha generado tensiones entre ambos gobiernos, pero también ha convertido a las bandas locales en protagonistas de la creciente alarma que existe en el país del norte por la actual crisis de seguridad.

Ahora, los delincuentes chilenos volvieron a hacer noticia en los medios estadounidenses, luego de que el semanario Business Week, propiedad de la agencia Bloomberg, dedicara un extenso artículo al particular modus operandi de un grupo de jóvenes que ha llamado la atención de las autoridades en ese país.

En concreto, estas bandas se especilizan en robar las residencias de las multimillonarias estrellas del deporte estadounidense, aprovechando para ello el horario de las competencias.

Según la publicación, la policía de Ohio detuvo al grupo de ladrones tras una oleada de saqueos a casas de celebridades. Se estima que realizaron seis robos a residencias de atletas profesionales a fines de 2024.

En Milwaukee, presuntamente se llevaron US$ 1,48 millón en artículos de lujo de la casa de Bobby Portis Jr., el ala-pivote del equipo de básquetbol Milwaukee Bucks. En Memphis, se les acusa de robar US$ 1 millón en bienes a Ja Morant, base de los Grizzlies, otro equipo de la misma liga.

La policía afirma que asaltaron también la casa de Joe Burrow, el mariscal de campo del equipo de fútbol americano de los Cincinnati Bengals, en Ohio, y la mansión del ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, tan solo dos días después de robar la casa del líder del mismo equipo, Patrick Mahomes.

El modus operandi

Según consignó Business Week, "los ladrones monitoreaban los horarios de los partidos para cronometrar los robos cuando los atletas estaban en el campo. Su objetivo eran casas multimillonarias colindantes con un descampado, una zona boscosa o un campo de golf".

Los reportes policiales llaman la atención sobre el sofisticado método de acción de los involucrados, que usaban gas pimienta para controlar a los perros que custodiaban las viviendas, se comunicaban a través de walkie-talkies y para evitar las alarmas bloqueaban las señales de wifi e inutilizaban las cámaras de seguridad con un dispositivo inhibidor de US$ 3 mil.

Usaban guantes y vestían de manera idéntica, a menudo todos de negro o todos de blanco, con gorras de béisbol y mascarillas. Un auto de escape generalmente estaba estacionado a varias cuadras de distancia para esperar a la banda.

Los registros policiales indican que nunca ingresaron en una casa ocupada, lo que los detectives atribuyeron a un detallado trabajo de exploración. En la casa de Joe Burrow, por ejemplo, un grupo de avanzada realizó un barrido perimetral horas antes de ingresar.

Pero estos no son los primeros delincuentes chilenos que atacan casas de deportistas, ni Estados Unidos ha sido su primer blanco. Según la misma publicación, el método fue utilizado por ciudadanos chilenos en ciudades como Madrid y Londres, donde robaron las casas del exportero del Manchester United, Tomasz Kuszczak, además de otras estrellas del Manchester City y del Liverpool, y otras celebridades como el chef e influencer Marcus Wareing.

La última ola de robos ha reabierto la discusión en Estados Unidos sobre la decisión de las autoridades migratorias de ese país de otorgar en 2014 a los viajeros chilenos el beneficio de exención de visa conocido como visa waiver, que reduce las exigencias para el ingreso. "A partir de ese año, con solo responder preguntas en línea y declarar no tener antecedentes penales, los chilenos podían obtener visas de entrada a Estados Unidos, válidas por 90 días. Así comenzaron los viajes de robo, conocidos como 'el tour'", lamenta el artículo.

Pese a las crecientes críticas, la Administración Trump ha dado señales de que no pretende retirar este beneficio a Chile. La propia secretaria de Seguridad de EEUU, Kristi Noem, que ella misma fue víctima de un intento de robo por parte de turistas chilenos, visitó Santiago a fines de julio, ocasión en que se reunió con autoridades locales, luego de lo cual destacó los esfuerzo del país por reforzar el intercambio de información sobre personas que han cometido delitos o tienen condenas.

Tras entrevistarse con el ministro de Seguridad Pública Carlos Cordero, Noem señaló que el acuerdo de visa waiver se mantendrá.

"Chile ha hecho esfuerzos para asegurar el cumplimiento del programa visa waiver y esperamos seguir reforzándolo a futuro. También nos ha permitido atrapar a individuos que son parte de pandillas sudamericanas sobre las cuales hemos escuchado tantas historias y hemos visto tanto impacto", dijo Noem, recordando que hay personas en proceso de condena en Florida por cometer robos en casas de atletas profesionales, que si bien no son todos chilenos, sí utilizaron al país como punto de paso hacia EEUU.