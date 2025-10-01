Elon Musk queda al borde de convertirse en la primera persona de la historia con un patrimonio de medio billón de dólares
La fortuna del empresario alcanzó a US$ 499.500 millones esta tarde, según el índice de multimillonarios de Forbes. Las acciones de Tesla han impulsado los ingresos de Musk, con un alza de más de 14% en lo que va de año. Este miércoles los títulos escalaron casi 4%, lo que añadió más de US$ 7 mil millones a sus haberes.
El presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, podría convertirse pronto en la primera persona de la historia en alcanzar un patrimonio neto de US$ 500 mil millones, gracias al repunte de las acciones del fabricante de vehículos eléctricos y de las valoraciones de otras de sus empresas.
El patrimonio neto de Musk alcanzó a US$ 499.500 millones esta tarde, según el índice de multimillonarios de Forbes.
Las acciones de Tesla han impulsado la fortuna de Musk, con un alza de más de 14% en lo que va de año. Este miércoles escalaron casi 4%, lo que añadió más de US$ 7 mil millones a sus haberes.
El directorio de Tesla propuso el mes pasado un plan de compensación de US$ 1 billón (millón de millones) para Musk, lo que subraya el control que tiene sobre la automotriz en su intento de transformarse en una potencia de la Inteligencia Artificial y la robótica.
xAI, la empresa de IA de Musk, y su compañía aeroespacial SpaceX también han aumentado sus valoraciones este año.
El fundador de Oracle, Larry Ellison, sigue a Musk como la segunda persona más rica de la lista de Forbes, con una fortuna de US$ 351.500 millones.
