Elon Musk queda al borde de convertirse en la primera persona de la historia con un patrimonio de medio billón de dólares

La fortuna del empresario alcanzó a US$ 499.500 millones esta tarde, según el índice de multimillonarios de Forbes. Las acciones de Tesla han impulsado los ingresos de Musk, con un alza de más de 14% en lo que va de año. Este miércoles los títulos escalaron casi 4%, lo que añadió más de US$ 7 mil millones a sus haberes.

Por: Reuters

Publicado: Miércoles 1 de octubre de 2025 a las 19:35 hrs.

