Un musical K-Pop de cazadoras de demonios se convierte en la película más vista en la historia de Netflix

La película generó 236 millones de vistas desde su lanzamiento, el 20 de junio, superando a la comedia de acción Red Notice. Las canciones de la película fueron de las más escuchadas en streaming, ocupando cinco puestos del Top 10 de la lista de Canciones Más Escuchadas de Spotify.

Por: Bloomberg

Publicado: Miércoles 27 de agosto de 2025 a las 12:00 hrs.

