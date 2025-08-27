Un musical K-Pop de cazadoras de demonios se convierte en la película más vista en la historia de Netflix

La película generó 236 millones de vistas desde su lanzamiento, el 20 de junio, superando a la comedia de acción Red Notice. Las canciones de la película fueron de las más escuchadas en streaming, ocupando cinco puestos del Top 10 de la lista de Canciones Más Escuchadas de Spotify.

Netflix, la plataforma de streaming más popular del mundo, informó que KPop Demon Hunters, un musical animado sobre un grupo musical femenino, es ahora la película original más vista de todos los tiempos en su servicio.

La película generó 236 millones de vistas desde su lanzamiento, el 20 de junio, superando a la comedia de acción Red Notice. Las canciones de la película fueron de las más escuchadas en streaming, ocupando cinco puestos del Top 10 de la lista de Canciones Más Escuchadas de Spotify el martes.

El éxito de “Las Guerreras K-Pop” le da a Netflix una potencial franquicia global que podría explotar de diversas formas, incluyendo secuelas, merchandising y diversas atracciones. También le entrega a la compañía una posición más sólida en el sector de la animación.

Nadie esperaba que “Las Guerreras K-Pop” se convirtiera en una sensación mundial. La película fue producida por Sony Pictures Animation para Netflix bajo un acuerdo que le dio al servicio la primera opción sobre las piezas cinematográficas que estaba haciendo para streaming.

El proyecto tuvo un lanzamiento discreto, con una pequeña premiere en el cine de Tudum de Netflix, en Los Ángeles, aproximadamente una semana antes de que la compañía estrenara la última temporada de Squid Game, su serie más popular. Con Netflix invirtiendo sus recursos en el drama de supervivencia coreano, “Las Guerreras K-Pop” recibió menos prominencia en la campaña de marketing de la empresa.

Desde entonces, la película despegó, con memes y videoreacciones haciéndose virales en redes sociales. Netflix lanzó una versión sing-along en cines el fin de semana pasado, lo que le dió al servicio de streaming su primera película número en taquilla. Netflix también planea estrenar la versión sing-along de forma online. Conversaciones sobre una secuela están en las etapas iniciales.

Netflix ha aumentado su enfoque en programas infantiles, una categoría que representa una creciente proporción de audiencia en la plataforma. La serie preescolar de YouTube de Ms. Rachel atrajo 53 millones de vistas en la primera mitad de 2025, mientras la Casa de Muñecas de Gabby acumuló 108 millones de vistas en todas las temporadas. La empresa además agregó Plaza Sésamo a su lineup.

Walt Disney Co., con sus éxitos Bluey, Frozen y Moana, y YouTube, que domina la audiencia preescolar, han marcado desde hace tiempo la pauta en contenido infantil.

Además de sus pegajosas canciones, “Las Guerreras K-Pop” tiene una serie de elementos y personajes que la gente joven encuentra atractivos, incluyendo a las estilosas chicas del grupo Huntr/x, que hacen de guerreras cazademonios a la vez que compiten con una banda rival de chicos, que tampoco son quienes parecen ser.