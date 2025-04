"Una Película de Minecraft" recauda US$ 157 millones en su primer fin de semana en EEUU en mejor estreno en lo que va de 2025

"Una Película de Minecraft", de Warner Bros. Discovery Inc. basada en el popular juego de video, se estrenó en el número uno en los cines de Estados Unidos y Canadá este fin de semana, marcando el mejor debut cinematográfico de este año.

La película, coproducida por Legendary Entertainment, registró una recaudación de US$ 157 millones durante el fin de semana, según informó Warner Bros. el domingo en un comunicado, superando con creces el pronóstico de la firma de análisis de la industria, Box Office Pro, de entre US$ 85 millones y US$ 100 millones. La película recaudó otros US$ 144 millones en cines a nivel internacional.

Las estimaciones para la película se dispararon la semana pasada según datos anticipados de compra de entradas. La comedia de acción real y fantasía es protagonizada por Jack Black y Jason Momoa, dos inadaptados que se adentran en un mundo cúbico basado en el juego.

El estreno es una buena noticia para los cines estadounidenses, que habían visto caer la venta de entradas 11% antes del inicio del fin de semana. También es un éxito bienvenido para los directores de cine de Warner Bros., Michael De Luca y Pamela Abdy, quienes han sido objeto de escrutinio por el elevado gasto en títulos con perspectivas comerciales inciertas. Minecraft fue desarrollada por su predecesor, Toby Emmerich, y dirigida por el jefe de producción de Warner Bros., Jesse Ehrman, así como por el equipo creativo de Legendary.

"Cuando llegamos al estudio, estaba un poco estancado, y nos dimos cuenta de que debíamos acelerarlo y que podía ser un gran éxito", dijo De Luca en una entrevista conjunta con Abdy el domingo. Abdy comentó que había recibido videos de TikTok de niños y padres bailando al ritmo de las escenas de la película en los cines. La película "es realmente alegre, y en un mundo plagado de ansiedad, es algo que se puede compartir con personas de todas las edades", dijo De Luca.